El pasado martes, en el programa ‘Sálvame’, fuimos partícipes de uno de los enfrentamientos más sonados de los últimos tiempos. Los protagonistas fueron nada más y nada menos que Laura Fa y Kiko Jiménez. La catalana hizo una apreciación sobre lo que podría ocurrir si el andaluz y Sofía Suescun decidieran romper su relación.

La periodista tiene claro que, en caso de ruptura, tanto el uno como el otro se recorrerían los platós de televisión contando intimidades de su relación: “Contarías cosas de ella lo mismo que has hecho con Gloria Camila. Pero no pasa nada, sería tema para nosotros”, aseguró con contundencia Laura Fa.

Unas palabras que, desde luego, no sentaron para nada bien al tertuliano que terminó atacando como nunca: “Tú cuando llegaste del confinamiento reprochabas de tu hijo. Volviste diciendo ‘¡en qué momento he tenido hijos!’”. Es entonces cuando la catalana exclamó lo siguiente: “¡No seas tan sucio con eso ni seas tan bajo! No es lo mismo, porque tú has vendido a José, a tu familia, a tu novia y tu vida”. Además, añadió algo más completamente alterada: “¡Eres un sucio y un provocador!”.

Se ha liado entre Laura Fa y Kiko Jiménez #yoveosalvame pic.twitter.com/ePYWSdZWsk — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 7, 2021

Lejos de quedarse junto a sus compañeros, la periodista abandonó el plató de ‘Sálvame’ para transmitir sus quejas a la dirección del programa. Entre otras cuestiones, dejaba claro que “no se pueden decir cosas que yo no he dicho para usarlas de manera sucia. Eres un personaje ‘baratijo’. ¡Ya me has provocado! ¿Estás feliz?”.

Por si fuera poco, le hizo saber lo siguiente: “El que te vas a matar con Sofía eres tú y con tu suegra igual, que tienes la novia y la suegra que te mereces”. Kiko Jiménez, mientras Laura Fa regresaba a la mesa junto a sus compañeros, fue más allá: “Parece que te moleste ver a alguien feliz, que tú tienes cara todo el día de oler a mierda. A lo mejor la infeliz eres tú”.

Un nuevo dardo envenenado que ella respondió con contundencia, tratando de zanjar el asunto: “De la peste que echas se me queda esta cara, impresentable”. Pero no todo quedó ahí, ya que la periodista fue más allá: “¡Eres un impresentable y un maleducado! Es la última vez en la vida que me diriges la palabra. Impresentable, barato y cerdo”. Todo ello mientras Kiko Jiménez llamaba “feminista de pacotilla” a la catalana. ¡La guerra no ha hecho más que empezar!