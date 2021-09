El último programa de ‘Secret Story’ no se lo ha puesto nada fácil a Gianmarco. El italiano ha acudido al plató del programa de Mediaset como defensor de su hermano Luca, pero se ha tenido que reencontrar con una parte de su pasado que probablemente no desee ver más. Y es que, su hermano ha tenido un cara a cara con Adara Molinero y él lo ha tenido con la que fue su suegra, Elena Rodríguez.

Un momento donde saltaban las chispas y en el que la madre de Adara ha vuelto a echarle en cara al exsuperviviente que ha hecho «un papelón» para seguir sacando provecho de su ruptura con Adara. «Deja de hacer numeritos», le ha recriminado la madre de la exgranhermana al italiano. Pero, la gala prometía ser de lo más intensa, y lo fue, con «zasca» de Carlos Sobera a Gianmarco incluido.

Gianmarco, sobre Adara: «Tiene que ser muy triste tener que hablar mal de los demás para tener un mínimo de protagonismo» #SecretCuentaAtrás3 pic.twitter.com/RQdF4cCvIA — Secret Story España (@SecretStory_es) September 28, 2021

Tras las acusaciones recibidas, Gianmarco se defendió y señaló que él lleva mucho tiempo sin hablar de Adara y que está haciendo su propia vida. «Yo estoy aquí haciendo mis cositas y no me he subido al carro de nadie. Nunca más he vuelto a hablar de esto», ha respondido señalando a su exnovia como la responsable de abrir la herida otra vez.

Unas declaraciones con las que el presentador no se pudo contener y terminó dejando sin palabras al exsuperviviente con su respuesta. «Gianmarco, pero tú ayer, cuando le dijiste a Jordi González que Adara te ha aplastado el corazón, ¿no es abrir la herida un poco?», le ha dicho. Un «zasca» demoledor al que el italiano ha reaccionado explicando que él dijo eso cuando se enteró en directo que era Adara quien entraba en el programa no porque él sacara el tema a la palestra.

«Vas de hombre dolido, abandonado y traicionado. Y esa es tú verdad y no es la verdad. El que la dejo tirada eres tú y en el peor momento… Continuamente vende que fue un hombre traicionado. Tenía muchas ganas de decir esto», ha añadido visiblemente molesta la madre de Adara. Un tira y afloja entre ambos donde los reproches y las criticas formaron parte de la noche.