El nuevo reality de Telecinco aún se guardaba varias sorpresas bajo la manga. Este domingo, Jordi González anunció que antes del fin del programa de la noche se anunciaría algo que no dejaría a nadie indiferente, y finalmente fue la propia Adara Molinero la que dio a conocer que entrará en la casa de los secretos.

Este lunes, Adara Molinero entrará en la casa del reality con una misión muy concreta. Una visita que no sentará muy bien a algunos concursantes, entre ellos a Luca, el hermano de Gianmarco Onestini.

Tras enterarse de que Adara iba a entrar en la casa, Gianmarco no dudó en decir lo siguiente: «Yo no he vuelto a verla desde que lo dejamos, pero el daño que me hizo yo no lo he podido olvidar. Se ve que tenemos valores y sentimientos diferentes, me aplastaste el corazón, yo he vuelto a vivir mi vida y nunca he vuelto a hablar de ti, para mí eres un tema cerrado que está en el pasado».

Unas palabras tras las cuales, Adara y él protagonizaron un fuerte cruce de reproches, que concluyó con un ataque de Gianmarco hacia la madrileña. «Tú te hablabas con Rodri antes de que yo me fuera, querías estar con él y cuando yo me fui te quedaste con él, ahí se demostró quien mentía», señaló el italiano muy alterado.

Adara por su parte, asegura que entra a la casa de ‘Secret Story’ tranquila y sin ganas de protagonizar enfrentamientos con nadie. De esta manera, asegura que la relación con su ex cuñado es cordial, aunque cree que se va a llevar una sorpresa al verla.

En cuanto al papel de Luca Onestini en el reality, Adara señaló: «Está jugando con las chicas, está entre tres, va con una y tontea, luego se va con la otra, venga caricias… Va con ese juego hasta que vea un camino claro, como hizo Gianmarco, viene de familia», señaló, lanzando un dardo a su ex pareja.