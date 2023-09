‘GH VIP 8’: la inesperada indirecta de Rodri Fuertes, novio de Marta Castro, a Adara Molinero

Rodri Fuertes lanzó una indirecta que va para Adara Molinero desde el plató de GH VIP 8. Como defensor de su pareja, Marta Castro, acudió al plató del programa de Telecinco y sus últimas declaraciones dieron mucho que hablar en las redes sociales.

El ex novio de Adara Molinero es uno de los rostros más conocidos de esta nueva edición de GH VIP, no obstante, esta vez su papel lo va a ejercer desde el plató como defensor de su novia, Marta Castro. Y aunque llevan muy poco tiempo juntos, han demostrado que su relación va viento en popa.

De ambos tan solo hay algunas imágenes publicadas en las redes sociales, pero ahora la relación los espectadores la van a vivir más de cerca porque ambos están participando en esta edición de GH VIP 8, aunque uno sea desde fuera y otro desde dentro.

Los fans de Adara Molinero han criticado duramente el discurso de Rodri Fuertes sobre su relación con Marta Castro #GHVIP8 https://t.co/GumnTgWG24 — Telecinco (@telecincoes) September 18, 2023

Desde plató, Rodri realizó unas confesiones sobre la relación tan bonita que tiene con Marta Castro, a pesar del poco tiempo que llevan juntos: «Son cuatro meses los que llevamos y cuando estás al principio de la relación, que estás todos los días viéndote mucho más y viviéndolo más intenso, creo que ahí te aíslas un poco de todo», contó.

Como era de esperar, Ion Aramendi tenía le preguntó si cree que Marta se olvidará de él estando dentro de la casa, a lo que él respondió muy confiado: «Me fío totalmente de ella y creo que no. Tampoco hay ningún chico ahí que le pudiera gustar, de todas maneras».

«Ella es muy cariñosa. Ella me ha enseñado una relación que yo hace años no la veía, que es confiar 100% en la otra persona. A mí me costaba mucho hacerlo y era problema mío. Ella me ha dado esa confianza», confesó Rodri desde el plató.