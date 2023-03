Georgina Rodríguez se defiende de las críticas sobre su lujoso estilo de vida

El 24 de marzo regresará a Netflix el docureality de Georgina Rodriguez, Soy Georgina, tras haberse convertido en uno de los fenómenos mediáticos del año pasado, Después del éxito de su primera temporada, la versión patria de Keeping Up with the Kardashians llegará a la plataforma con una nueva temporada, que de nuevo no dejará indiferente a nadie.

En esta segunda temporada, Georgina se sincera sobre uno de los momentos más duros de su vida, que ha mantenido en silencio durante todo este tiempo. Y es que la mujer de Cristiano Ronaldo contará que sufrió tres abortos antes de quedarse embarazada de mellizos y perder a uno de ellos durante el parto.

En el primer capítulo del retorno de la docuserie, Georgina Rodríguez se centrará en contar desde el principio cómo vivió el embarazo de los mellizos después de la terrible experiencia de sufrir tres abortos consecutivos.

Esta chica es una joya. #SoyGeorgina vuelve el 24 de marzo. pic.twitter.com/vOr40nRdk2 — Netflix España (@NetflixES) March 15, 2023

Aunque hay mucha expectación en torno a esta segunda temporada, que este viernes llegará a Netflix, tras el estreno del trailer a Georgina Rodríguez le han vuelto a llover las críticas, por la ostentación y los lujos desmesurados que la acompañan en su día a día.

En esta ocasión, Georgina Rodríguez ha roto su silencio y ha publicado un mensaje en sus redes sociales que ha llamado mucho la atención. Se trata de un mensaje en el que responde a las críticas que soporta a diario por su lujoso estilo de vida.

«Otro maravilloso día de trabajo. Para que luego digan que las ricas no trabajamos», escribió en una historia de su cuenta de Instagram. Un mensaje que intentó que sonase en tono jocoso, pero que provocó todo lo contrario, pues a tan solo unos días del regreso de su docureality, a Georgina Rodríguez le han vuelto a llover las críticas.