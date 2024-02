Gema Aldón estalla contra Marc Florensa (‘GH DÚO 2’): «Ya no quiero que sea mi representante»

Poco a poco, y con el paso del tiempo, Gema Aldón se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. La hija de Ana María Aldón ha logrado hacerse un hueco entre los colaboradores más habituales de Así es la vida, programa de Mediaset España.

Debido a que su madre es una de las concursantes de GH DÚO 2, la joven se ha encargado de defenderla públicamente en los platós de televisión. Pues, como es bien sabido por los seguidores del reality, nada más entrar en Guadalix de la Sierra la diseñadora ya tenían un par de asuntos pendientes.

⭐️ ¡@asieslavidatele continúa brillando! ⭐️ El programa de @SandraBarneda y @ZesarM consigue un fantástico 10.1% y 988K espectadores en la tarde de @telecincoes 🔥 Además de obtener 2.3M contactos, logra un maravilloso 10.3% de Target Comercial, ¡felicidades equipo! 🥰 pic.twitter.com/3EYIlkgWpo — Cuarzo Producciones (@CuarzoTV) February 13, 2024

Los primeros pasos por el concurso de Ana María Aldón fueron realizados junto a su pareja de concurso, Marc Florensa. Conocido por haber sido su representante, ambos explicaron que su relación profesional terminó de mala manera. Un conjunto de situaciones a las que se sumó, con el paso de los días, los enfrentamientos que fueron surgiendo en la casa.

Debido a ello, y al trato que estaba recibiendo su madre por Florensa en el reality, Gema Aldón admitió en Así es la vida que se estaba planteando seriamente el romper sus lazos con Mar Florensa definitivamente. Pues, el ex concursante de GH DÚO 2 también era su representante. Pero, ahora, ha confirmado que ya ha tomado una decisión.

«Todavía no he hablado con él porque esa decisión está en manos de mi abogado, pero mi decisión es que no quiero que sea más mi representante», explicó a Sandra Barneda y César Muñoz. Lejos de dejarlo ahí, la ex superviviente ha querido dar una serie de detalles.

Gema Aldón ya sabe que va a hacer con el contrato que tiene con Marc Florensa #AsíEsLaVida https://t.co/cMiouzZcHI — Así es la vida (@asieslavidatele) February 12, 2024

«Por temas de contrato tengo que esperar y hacerlo bien por manos de abogados», declaró contundentemente. Ante ello, y como compañero de programa, José Antonio Avilés no dudó en hacerle la pregunta del millón. Pues, el colaborador quiso saber sobre «la cuenta pendiente» que tenía con Marc Florensa.

Según informó Avilés, Ana María Aldón ya habría saldado su deuda económica de «aproximadamente 1.000 euros». Ante ello, Gema Aldón se mostró muy cuidadosa. «Cuando mi madre salga, si quiere, lo contará», ha expresado a modo de conclusión.

Ana María Aldón en GH DÚO 2

La diseñadora está viviendo una auténtica montaña rusa de emociones en el reality de Telecinco. Desde que comenzó su andadura en el formato, Aldón ha tenido polémicas con varios miembros de la casa, siendo muy sonados sus cara a cara con Marta López, Mayka y Marc Florensa.

Esta semana, la ex mujer de José Ortega Cano vuelve a encontrarse en la palestra de nominados. Un tenso duelo que vive junto a Asraf Beno, Mayka y Elena Rodríguez (madre de Adara Molinero).