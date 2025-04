El pasado lunes 31 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del estreno de MasterChef 13. Como suele ser habitual, ya en la primera entrega, el jurado formado por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera decidieron quién iba a ser el primer expulsado de la edición. Sea como sea, el equipo hizo un excepcional trabajo, ya que consiguieron ser líderes en la noche del lunes, cosechando un 14,4% de cuota de pantalla. Por lo tanto, es un hecho que, a lo largo de todos estos años, MasterChef se ha convertido en uno de los programas culinarios más exitoso de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Al fin y al cabo, de sus cocinas han salido grandes chefs como es el caso de Carlos Maldonado, ganador de la tercera edición. Gracias a su participación en el concurso pudo abrir el Restaurante Raíces, que ya cuenta con una Estrella Michelín.

Otro de los ganadores que también supo hacerse un hueco en esta industria fue Arnau París, el ganador de la novena edición que se emitió en 2021. Desde el principio, el catalán fue uno de los que más brillaba en cocinas. Tanto es así que en la Gran Final logró superar todas las expectativas, llevándose el ansiado premio de 100.000 euros. Este primer puesto en MasterChef le brindó la oportunidad de cursar un máster de cocina para continuar su formación, y también pudo publicar su libro de recetas. Como no podía ser de otra manera, tras ganar este talent culinario, Arnau París decidió dejar su trabajo como vendedor de grifos para dedicarse por completo a su gran pasión, que era la gastronomía. Fue entonces cuando le llegó la oportunidad de convertirse en el presentador de Cuines, programa que se emite en TV3 y donde comparte con los espectadores un gran número de recetas.

A principios de marzo de este 2025, Arnau París sorprendió con el lanzamiento de un libro titulado A foc lent. Así pues, el cocinero no ha dudado un solo segundo en hablar sobre su experiencia en MasterChef pero, sobre todo, dar a conocer lo que ocurrió una vez puso punto y final a esta etapa. «Cuando salí del programa iba muy flipado, y Jordi Cruz me paró los pies», ha reconocido.

Para promocionar el libro, el ganador de la novena edición de MasterChef ha concedido varias entrevistas. Así pues, ha sido invitado al pódcast La prórroga, donde se ha sincerado sobre cómo ha evolucionado su carrera, desde su paso por el talent culinario a cuáles son los proyectos en los que está inmerso actualmente.

«Tuve que pagar 25.000 euros en la declaración de la renta por el premio y la formación», recordó Arnau París. Lejos de que todo quede ahí, también reconoció que, más allá de lo que tuvo que pagar en 2022 a Hacienda por ser el ganador del talent, ya le habían retenido una importante suma de dinero: «Un tramo de la renta es autonómico y Cataluña aplica más presión fiscal sobre las personas físicas…»

Actualmente, el ganador de la novena edición de MasterChef está centrado en continuar con varios proyectos que tienen vinculación con la gastronomía, pero también a otras actividades y cuestiones que tienen estrecha vinculación con el ámbito de la comunicación: «Abrir un restaurante implica estar. Yo eso no me lo puedo plantear por qué no podría delegar, tengo una agenda muy variable».