‘MasterChef 13’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 31 de marzo?

La pasada noche del 31 de marzo, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos del gran estreno de MasterChef 13. El popular talent show de cocina regresó a la cadena con el objetivo de dar inicio a su ansiada edición de anónimos. Un encuentro televisivo donde, como en cada edición, el primer objetivo de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz fue dejar completa la lista de concursantes oficiales. De esta manera, los miembros del jurado han valorado a los participantes que han logrado llegar a la última fase del casting. Un tenso momento donde 40 aspirantes tuvieron que mostrar sus dotes culinarias.

Al final, el jurado eligió 16 participantes que se convirtieron en concursantes oficiales. Así pues, y con el grupo ya formado, la organización del formato no perdió el tiempo y dio paso a la primera prueba de exteriores. De esta manera, los concursantes de MasterChef 13 han viajado hasta Santillana del Mar para disputar la tradicional prueba por equipos. Sin embargo, la sorpresa llegó al final del reto. Pues, sin previo aviso, el jurado del concurso le propuso a Jorge y a Ariana, los capitanes de los dos equipos, que decidiesen a los participantes que se enfrentarían en la prueba de eliminación. Una situación muy complicada que no sentó nada bien.

Siguiendo la temática del programa, los capitanes tomaron su decisión y le dieron el delantal negro a Limin, Yago y Miguel. Ante ello, los participantes se tuvieron que enfrentar al veredicto final de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz. Un tenso momento donde las emociones no faltaron, pues nadie quería convertirse en el primer expulsado de la edición.

Sin embargo, la temporada tenía que comenzar con un expulsado y los chefs lo tuvieron claro: Miguel. Completamente resignado, el aspirante ha aceptado su derrota con deportividad. Pero, antes de despedirse de la experiencia de MasterChef 13, ha querido hacer una breve reflexión sobre su paso por el concurso de Televisión Española.

Miguel, primer expulsado de ‘MasterChef 13’

«Me hubiera gustado demostrar lo que sé de cocina, podría haber aprendido mucho con vosotros y estoy muy decepcionado. He intentado dar el cien por cien, pero un error te lleva a irte. Me lo he pasado genial con toda esta gente, son todos maravillosos, me voy contento. Ha sido un mar de emociones con subidas y bajadas y me he dado cuenta de que si me gusta la cocina tengo que seguir por este camino», dijo.

A pesar de que la edición a penas acaba de comenzar, la expulsión de Miguel ha conmocionado por completo al resto de concursantes. Poder formar parte de la experiencia de MasterChef 13 no es fácil, pues son muchas las pruebas que hay que superar. Por ello, decir adiós a la aventura cuando a penas había comenzado, ha causado una gran tristeza.

La próxima semana, el programa regresa a la cadena y lo hace con su temática habitual. Los quince aspirantes a ganar el concurso de cocina se enfrentarán a las tres pruebas. Una serie de retos que determinaran su continuidad en el show televisivo, pues uno de ellos se someterá a la segunda expulsión de la edición.