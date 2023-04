Fusa Nocta se muestra crítica con su actuación en el ‘Benidorm Fest’: “Podría haberlo hecho mejor”

Fusa Nocta comenzó su andadura en el Benidorm Fest como una de las favoritas para representar a España en Eurovisión 2023. Su canción, Mi Familia, era una de las más votadas en las encuestas del festival, sin embargo, finalmente quedó en quinto puesto en la final.

A pesar del buen pronóstico inicial, las expectativas generadas en torno a la artista y a su actuación no se cumplieron y, dos meses después, Fusa Nocta ha reconocido que no se quedó contenta tras su actuación. «Las actuaciones en sí me costó disfrutarlas», explica en una reciente entrevista con Jenesaispop.

«Es mucha presión el salir ahí con tanta gente viéndote, tanto en directo como en sus casas. También toda la presión que había porque Mi Familia había gustado mucho, y yo también me puse esa presión a mí. Se me pasó un poco en la final porque me sentí mucho más cómoda y lo disfruté un poco más», añade la artista.

Los nervios del directo fueron jugaron una mala pasada a Fusa Nocta, tal y como ella explica. «Había trabajado mucho físicamente, mi forma física, me había apuntado a clases… Y en los ensayos era otra cosa lo que salía de ahí. Nadie tenía que juzgarme ni nadie me iba a ver, excepto la gente que estaba ahí», cuenta la cantante durante la entrevista.

«Siendo sincera, cuando canté Luz Bajita, ahí me llegó todo de golpe. Iba al gimnasio, pero no entrenaba cardio, no había ido en mi vida a clases de canto y aun así solo tuve un mes de clases. Esto fue en noviembre, fui a clases diciembre entero y luego ya vinimos aquí para volver a irnos allí. Realmente, mi mayor enemigo fueron los nervios, porque en Luz Bajita no tenía preparación, pero en Benidorm ya tenía un poco más», insiste la artista.

Además, en la entrevista deja claro que: «Aparte de mis nervios, tienes que tener en cuenta que mi voz nunca a sonar como suena en el estudio porque tiene autotune. Se ha escogido una canción con autotune, entonces es humanamente imposible replicarlo, no solo en cuanto a notas, sino también el efecto robótico que añade», concluye.