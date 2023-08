Freddie Mercury: el piano de ‘Bohemian Rhapsody’ y otras pertenencias salen a subasta

A partir de este viernes, los fans de Freddie Mercury podrán disfrutar de una réplica de su casa londinense, Garden Lodge, donde se expondrán miles de objetos que pertenecieron al líder de Queen. Mary Austin, se ha hecho cargo de todos objetos, letras de canciones escritas a mano, obras de arte y objetos personales desde su fallecimiento en 1991.

Ahora, esos objetos expondrán al público por primera vez durante un mes en Sotheby’s, que a partir del mes de septiembre, subastará muchos de esos objetos. «Hemos concebido los espacios de nuestra galería para dar una idea de cómo era vivir en la casa de Freddie», expresó David MacDonald, de Sotheby’s Londres.

«Si él entrara, reconocería al instante algunos de los espacios que hemos creado», añade. Entre los objetos que saldrán a subaste se encuentra el piano negro de media cola Yamaha del artista, que se estima que se venderá en entre 2 millones y 3 millones de libras.

Freddie Mercury’s Yamaha G2 Baby Grand Piano was not only a beloved instrument on which Mercury composed tracks spanning from Bohemian Rhapsody to his final masterpiece Barcelona, but also one that he considered as an extension of himself. Read more: https://t.co/UrjqGdID0A pic.twitter.com/8wcdahPVao — Sotheby’s (@Sothebys) August 3, 2023

Se trata del piano el que compuso Bohemian Rhapsody en el año 1975. «Era una extensión de sí mismo, su vehículo de creatividad», señala Mary Austin sobre el piano «Nunca fumaba junto al piano ni apoyaba un vaso encima, y se aseguraba de que nadie lo hiciera. El piano estaba siempre impoluto».

Entre otros de los objetos que saldrán a la venta, se encuentran la corona y la capa real que Freddie Mercury lucía al final de los conciertos durante la última gira de Queen en el año 1986, con God Save The Queen. Unos objetos que podrían venderse en 60.000 a 80.000 libras.

E incluso, se subastan objetos como un peine de plata para el bigote de Tiffany & Co, por 400-600 libras o la letra manuscrita de We Are The Champions, que se estima por un valor de entre 200.000 y 300.000 libras, o la de Killer Queen se saldrá a subasta por un precio entre 50.000 y 70.000 libras.