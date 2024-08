Frank Cuesta recibe una enorme donación para salvar el santuario

Frank Cuesta está muy cerca de conseguir salvar el santuario Libertad donde acoge a sus animales en Tailandia, un proyecto en el que ha puesto todo su esfuerzo desde hace años y que ha estado en peligro por culpa de su ex mujer. Después de intentar cumplir con los pagos que Yuyee le ha ido exigiendo como alquiler en los últimos meses, la última oferta de la tailandesa era venderle los terrenos con la condición de que la compra se hiciese en un solo pago, y no en cuatro como antes le había ofrecido. El culebrón protagonizado por la familia Cuesta parece que está muy cerca de terminar gracias a la intervención de The Grefg, que ha querido sumarse a la causa y ha dejado atrás su viaje por Corea del Sur para ir a Tailandia para ayudar a recaudar fondos. En una sorpresa de última hora, el murciano ha donado el dinero que faltaba para conseguir el reto.

El streamer ha decidido ir al santuario para hacer un directo en la plataforma Kick de 24 horas con la intención de conseguir recaudar los 50.000 euros que faltaban para conseguir reunir la cantidad necesaria. No era cualquier cosa, ya que The Grefg se ha estrenado en la plataforma de streaming verde después de ser uno de los reyes de Twitch en uno de los fichajes más importantes de este mundo, por eso era un enorme reto para él, ya que comenzaba completamente desde cero.

Frank Cuesta consigue el dinero que necesitaba

El estreno ha sido todo un éxito en solo 15 horas ya habían conseguido el reto de llegar a los 10.000 suscriptores necesarios. La idea de hacerlo en Kick es porque el dinero conseguido por cada suscripción va íntegro a los creadores, por lo que todo el dinero que se generase iría a la causa de Cuesta, pero no se acaban ahí las sorpresas. Casi al final de la emisión, el murciano ha contado un secreto que se había estado guardando hasta ese momento.

Sabiendo que se trata de uno de los directos y fichajes más sonados de la red, el streamer negoció con la compañía una nueva cantidad para donar. La gran sorpresa final es que al margen de lo recaudado por las suscripciones de los seguidores «había 50.000 euros asegurados» extra que se sumarían. «Es un dinero que la plataforma ha puesto por este contenido», explicaba ante la cara de asombro del ex presentador de Frank de la Jungla.

Con todo, finalmente Frank Cuesta ha conseguido 100.000 euros, 50.000 más de los que necesitaba, para poder pagar a su ex mujer, por lo que se puede decir que lo más complicado ha sido conseguido. Ahora mismo solo falta realizar el cambio de nombre, siendo Yuyee la que tendrá que cambiar las tierras en las que está situado el santuario a nombre de Zorro, hijo de la pareja que acaba de cumplir 18 años.

¿Cómo ha empezado este problema?

Para los que se hayan perdido parte de esta historia, todo comenzó cuando a principios del mes de agosto el experto en animales anunció que estaba muy cerca de tener que abandonar su sueño del santuario debido a que Yuyee le estaba pidiendo un alto precio por el alquiler. Pese a que Cuesta pagó todo de su bolsillo a la hora de la compra, no pudo poner la propiedad a su nombre debido a que la ley tailandesa solo deja que los nacidos allí o nacionalizados puedan tener propiedades.

En el año 2020 la relación entre ellos era buena, hay que recordar que todavía no estaban divorciados -aunque sí separados- y que Cuesta hizo todo lo posible por sacar a su mujer de la cárcel. El trato era pasar los terrenos a uno de sus hijos cuando fuesen mayores de edad, algo que se debía haber hecho hace unos meses con Zorro, pero el acuerdo no se cumplió.

Desde entonces han mantenido unas duras negociaciones, tanto que los hijos del matrimonio han salido a hablar en varias entrevistas para ponerse del lado de su padre y denunciar que su madre solo se está aprovechando para conseguir más dinero y hacer público que el motivo de su detención y su ingreso en prisión fueron sus adicciones a la droga y el alcohol. En todo este lío, Yuyee anunció hace solo unos días que se volverá a casar, esta vez con su nueva pareja Chris Korn.

Ahora sí, parece que toda esta historia podría estar a punto de llegar a su final, aunque habrá que esperar a que se haga oficial.