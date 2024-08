Una soltera de ‘First Dates’, impactada al ver que su cita se va al baño con otra chica

Encontrar el amor no es fácil, pero el restaurante de First Dates está siempre disponible para recibir a los nuevos participantes del formato. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en la opción favorita de muchas personas a la hora de encontrar el amor. Pues, un test de compatibilidad es el encargado de manifestar qué dos personas serían las indicadas para tener una velada. Un encuentro donde, recientemente, los espectadores del formato han tenido la oportunidad de conocer a solteros como Antonio y Vanesa. Así pues, el comensal se presentó en el programa con el objetivo de encontrar a una mujer con la que compartir su vida, pero sabe que no es fácil. Vanesa, por su parte, echa de menos estar enamorada, por lo que no pierde la esperanza.

Sin embargo, la primera impresión entre la pareja de solteros no fue la más acertada. A pesar de ello, los comensales comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde ambos coincidieron en que habían trabajado en el mundo de la noche. Asimismo, el participante le contó que es padre de una niña de siete años y que trabaja como mecánico de autobuses. Por otro lado, y respecto a su forma de ser, le dijo que era un osito muy tierno. Una descripción que dejó a la soltera encantada. «Me provoca ternura», confesó en uno de los totales del programa.

Antonio se sinceró con Vanesa y le explicó que su vida no había sido un camino de rosas. Su madre se murió cuando tenía 14 años, debido a ello se crío prácticamente en la calle y con malas compañías. Unos años muy difíciles donde lo mejor que le sucedió fue conocer a la madre de su hija, quien le sacó de la calle.

La experiencia de vida de Antonio dejó sin palabras a la soltera. Pero, lejos de pensar mal, se sintió muy feliz de que él haya logrado superarse y haya salido adelante. Además, y respecto a sus gustos, la joven le confesó que «si no hubiera estudiado hostelería hubiera estudiado mecánica».

La velada iba marchando a las mil maravillas. Pero, en un momento determinado del encuentro, Antonio se levantó de su silla y fue detrás de una mujer. ¿El motivo? La mujer en cuestión era su tía, quién también había acudido a participar en First Dates. Por ello, y tras disculparse con Vanesa, Antonio fue hasta el baño para hablar con su tía.

Vanesa en First Dates: «Cagar, que es una gran satisfacción»

El soltero le contó que Vanesa no era el tipo de chica que andaba buscando en su vida, pues la veía muy niña para él. Un encuentro donde ambos intercambiaron percepciones sobre sus citas. Eso sí, la que seguía estupefacta en la mesa del restaurante era Vanesa, pues creyó que Antonio la dejó plantada para irse con otra.

Minutos después, el joven regresó y le contó el motivo de su actitud a Vanesa. Pero, a pesar de ello, la soltera no podía ocultar su estupefacción. Luego, en la decisión final, la joven le explicó que no había sentido atracción física por él. Por lo tanto, sin este incentivo, era muy difícil tener una relación sentimental duradera. «La vida son dos días, uno te lo pasas trabajando, otro medio durmiendo y qué te queda…», dijo él.

Pero, Vanesa no le dejó terminar la frase y la continuó por él. «Cagar, que es una gran satisfacción», agregó. Así pues, al final ambos regresaron a sus casas tras haberse dado un mutuo «no» a querer tener una segunda cita.