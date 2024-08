Una soltera de ‘First Dates’ sorprende al opinar sobre los europeos: «Son más sosos, pero…»

Se acaba el mes de agosto y el programa de First Dates lo hace de la mejor manera que sabe hacer: con sus solteros. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos televisivos más acertados de los últimos años, y las cifras de audiencia lo reflejan muy bien. Un encuentro donde dos personas que no se conocen viven una cita tras haber sido emparejados por un test de compatibilidad. Por lo tanto, y ante esta pequeña premisa, una de las solteras que no quiso perderse esta oportunidad fue Andrea, una joven de origen colombiano que se definió como apasionada y romántica. Asimismo, y en cuanto al amor se refiere, tuvo dos relaciones largas que no terminaron de la mejor manera. Por ello, optó por tomarse un año sabático y, ahora, se ha unido a la aventura de Cuatro.

Andrea quiere volver a enamorarse. Por ello, cuando conoció a Carlos Sobera le contó que anda en busca de un hombre tranquilo, astuto, y con valores bien marcados. Debido a que ahora vive en España, sabe muy bien lo que diferencia a un chico de su nacionalidad con uno europeo. Una diferencia muy contundente para ella con la que dejó sorprendido al presentador del formato. «Los colombianos son más caballeros, pero muy mentirosos. Los europeos son más sosos, pero más leales», afirmó sin filtros. De esta manera, la joven explicó que había tenido relaciones con hombres europeos y, aunque algunos la dejaron con un «meh», encontró un punto a favor: «Son más leales». Unas palabras con las que dejaba claro que valoraba la honestidad por encima de todo.

Minutos después llegó Steven, un joven de casi dos metros de altura que juega al baloncesto a nivel municipal. Su sueño es llegar a jugar en grandes ligas y ser reconocido por el público, pero sigue trabajando en ello. La primera impresión de la pareja de solteros ha sido bastante acertada, pues ambos han dejado claro que se sentían atraídos por el otro. «Eres muy linda», le dijo el soltero.

Andrea se sincera sobre los hombres europeos: «Hay algunos que me han gustado y otros que no, el choque cultural»

Los participantes comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, descubrieron que los dos son de Colombia, del mismo barrio y, por si fuera poca la casualidad, de la misma ciudad. Asimismo, Steven le explicó que se dedica al mundo de la construcción y la fontanería, pero también es entrenador y quiere ponerse a estudiar.

Andrea le ha contado que es madre de una niña. Un dato que al colombiano no le ha importado, pues quiere formar una familia. Por otro lado, el participante se interesó en saber si la comensal había tenido algo con un hombre europeo. Una cuestión que ella respondió de manera afirmativa. «Hay algunos que me han gustado y otros que no, el choque cultural», le dijo.

Al concluir la velada, ambos lo tuvieron claro. La atracción fue mutua desde el primer momento, por lo que no dudaron en darse un mutuo «sí» en la decisión final de First Dates. Pues, los dos querían seguir conociéndose y ver qué les depara la vida.