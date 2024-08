La OCU lo confirma: esta cerveza de 0,30 € es la mejor de los supermercados

A lo largo de este verano, seguramente habrás tomado alguna que otra cerveza bien fría. Puede que los expertos no recomienden esta bebida cuando se trata de hidratarse o refrescarse ante las altas temperaturas, pero lo cierto es que no hay nada como el placer de sentir el sabor de una cerveza bien fría cuando estamos relajados con amigos o sencillamente queremos disfrutar del momento. Una cerveza que además, si elegimos bien puede convertir dicha experiencia en todo un lujo, pero ¿cuál es la mejor cerveza que podemos comprar en el supermercado?. La OCU lo tiene claro y encima es una que sólo cuesta 30 céntimos de euro.

Cuando se trata de elegir una buena cerveza de supermercado, cada vez más gente elige las que son de marca blanca. Supermercados como Mercadona, Lidl o DIA cuentan con grandes cervezas que además resultan realmente económicas, pero para saber realmente cuál es la mejor de todas, nada como recurrir a la experiencia que tiene la OCU, que ha elaborado un análisis en lo que respecta a las principales marcas de cerveza que se encuentran en los supermercados, e incluye también, a las que son las propias de los establecimientos. De este modo, podemos saber si elegir una cerveza de marca será mejor que una de marca blanca, o por el contrario como decimos, la calidad de éstas ha mejorado tanto que pueden competir sin problema alguno con las que son de marca «de toda la vida». Descubramos a continuación, cuál es la mejor cerveza de los supermercados según la OCU.

La mejor cerveza según la OCU y que sólo cuesta 0,30 €

Lo cierto es que cada vez que vamos a un supermercado y pasamos por el pasillo de las cervezas, nos damos de la amplia variedad que existe al respecto. Ya no es sólo cuestión de marcas. No podemos olvidarnos de los distintos tipos de cerveza que existen. Partiendo entonces de la base que las favoritas de los consumidores, o las que más se venden, son las del tipo Lager, podemos encontrar aquella que cuenta con mayor calidad-precio según lo que ha señalado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Y es que una de las cosas que más miramos a la hora de comprar nuestra cerveza, no sólo es la especialidad o la calidad, sino también el precio. De hecho, en los últimos años las de marca blanca han ganado terreno a las marcas clásicas, si tenemos en cuenta que muchas de ellas están elaboradas por grandes empresas cerveceras, pero el precio resulta mucho más económico. Pero a partir de aquí, encontramos que cada supermercado ofrece su cerveza de marca blanca, entonces ¿cuál es la mejor de todas?.

La mayoría de las latas de cerveza que encontramos en los supermercados tienen un precio que oscila entre los 30 y los 70 céntimos. Sin embargo, como bien señala el informe de la OCU, precio y calidad no siempre van de la mano. A veces, lo barato sale caro, y otras veces, las sorpresas agradables están en las estanterías más modestas.

El ranking de la OCU sobre la cerveza de los supermercados

La OCU se puso manos a la obra y analizó diversas marcas de cerveza disponibles en los supermercados. El objetivo: descubrir cuál es la mejor en términos de relación calidad-precio. El resultado de este análisis es, cuanto menos, sorprendente.

En la parte baja de la tabla encontramos cervezas que, aunque populares, no obtuvieron las mejores calificaciones en términos de calidad. La Cruzcampo Pilsen, con un precio de 0,72 céntimos, obtuvo la puntuación más baja con 60 puntos. Le sigue la cerveza de Heineken, una de las más populares y también caras del estudio, con un precio de 0,76 céntimos y una calidad que la OCU valoró con 67 puntos. Entre las menos valoradas también se encuentran la Steinburg de Mercadona, la Alhambra, y la Saerbrau Holandesa de Carrefour.

Aurum de Eroski es la cerveza de mayor calidad-precio

Pero vayamos al grano, porque si hay una cerveza que ha captado la atención de todos, esa es la Aurum de Eroski. Con un precio imbatible de 0,30 céntimos, esta cerveza Lager se ha ganado no solo el reconocimiento de la OCU, que le otorgó 70 puntos en su ranking, sino también el cariño de los consumidores que ya la conocían.

La Aurum no solo es económica, sino que también ha sido recomendada repetidamente en redes sociales por su buen sabor. De hecho, en la tienda online de Eroski, todos los comentarios coinciden en decir que está deliciosa y que es la mejor de todas. De este modo, se convierte en la opción perfecta para quienes buscan una cerveza que no sólo sea asequible, sino que también ofrezca una experiencia de calidad. Y así, en un mercado saturado de opciones, la Aurum se alza como la campeona indiscutible de la relación calidad-precio, demostrando que no siempre hay que gastar una fortuna para disfrutar de una buena cerveza.