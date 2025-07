Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir para recibir a su nueva tanda de solteros. Un encuentro televisivo donde los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Noa, una joven de 20 años que llegó con mucha ilusión al formato. En el amor no le ha ido muy bien, pues considera que siempre se equivoca al elegir pareja. «Siempre me fijo en el típico que sabes que te va a complicar la vida… y ahí voy, de cabeza», confiesa en su presentación. Por ello, y a pesar de todo, tiene claro que quiere en su vida a un hombre sincero, divertido y que la trate bien.

Noa no se conforma con cualquiera. Por ello, tiene claro que no se lo va a poner tan fácil a su cita. De esta manera, minutos después, Jorge llegó al programa de Cuatro. Una primera toma de contacto entre ambos solteros donde el chico se quedó prendado de la joven. «Es una chica muy guapa, justo mi tipo. Me ha parecido increíble», confesó al equipo de cámaras. Noa, por su parte, no se sorprendió demasiado. De hecho, lo calificó como un chico «bastante normal». Sin embargo, tras pasar a su mesa del restaurante, poco tardaron en conectar.

Con el objetivo de conocerse mejor, la pareja de solteros fue hablando de diversos temas. Una complicidad que fue creciendo rápidamente. De hecho, poco tardaron en comenzar a hablar de temas más subidos de tono. «Soy muy activo, demasiado. Me gusta ser muy bruto», le dijo el soltero, sin filtros. Una declaración de intenciones que pilló a la comensal por sorpresa.

«Mientras no me tenga como un conejo esclavizado… Que yo soy asmática, pero no pasa nada, me llevo el ventolin», comentó la participante entre risas al equipo de First Dates. Así pues, entre bromas y miradas cargadas de complicidad, la cita concluye de manera positiva. Una velada que dejó un buen sabor de boca a Noa, pues sentía que Jorge sí podía ser el chico que andaba buscando.

Tras una cita repleta de emociones, los jóvenes se dejaron llevar por la pasión y se dieron un beso antes de dar paso a la decisión final. Así pues, y con las ideas muy claras, Noa aceptó seguir conociendo al participante fuera del formato de citas a ciegas.

«Me has parecido muy majo, me he reído mucho. Me gustaría conocernos un poco más», comentó la soltera con cierta timidez. Unas palabras que eran escuchadas por Jorge. Por ello, y completamente de acuerdo con ella, dijo su opinión. «Me has parecido una chica espectacular, se puede hablar contigo de muchas cosas», le señaló.

Un nuevo acierto por parte el equipo de First Dates que concluyó con ambos participantes despidiéndose del programa juntos. Una pareja más que acude al show de citas a ciegas y comprueba, de primera mano, la eficacia del equipo de expertos que trabaja para Cuatro.