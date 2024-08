Chris Martin y Tini Stoessel sorprenden al actuar juntos en una calle de Dublín

Una de las mejores bandas musicales que nos ha presentado la industria durante los últimos años es, sin lugar a duda, Coldplay. La popular agrupación de origen británico, con Chris Martin como vocalista principal, se ha convertido en una de las más seguidas y sonadas a nivel global. Una trayectoria artística que comenzó a finales de los años 90 y que ha crecido por todo lo alto gracias al gran talento de sus integrantes. Pero, por mucho que pasen los años, la banda ha dejado claro que sigue teniendo mucha música por compartir. Por ello, el pasado viernes, 23 de agosto, lanzaron en todas las plataformas de streaming el tema We Pray. La canción es una colaboración donde los ingleses han unido fuerzas con artistas de renombre como Tini, Little Simz, Burna Boy y Elyanna.

A través de este sencillo, los cantantes han querido alzar su voz para cantarle a la libertad y a la esperanza. Una composición completamente maravillosa donde la oración se convierte en el símbolo protagonista. «Sé que en algún lugar hay algo asombroso / Y por eso rezamos / Sé que en algún lugar no sentiremos dolor / Hasta que lleguemos al final del día», entonan en sus versos. Pero, si ya el hecho de que la argentina haya sido elegida para participar en este proyecto con Coldplay ha sido una gran sorpresa, lo que ha sucedido estos días no se queda atrás. Pues, tal y como se ha podido saber, Chris Martin, Tini, Little Simz, Burna Boy y Elyanna han salido a las calles de Dublín (Irlanda) para cantar el sencillo.

Sin previo aviso, los artistas han realizado un concierto improvisado en Grafton Street. Un encuentro que rápidamente se llenó de espectadores, los cuales tuvieron la oportunidad de disfrutar de un momento único entre las estrellas y por el cual muchas personas estarían dispuestas a pagar. Asimismo, se sabe que el tema de We Pray contará con una nueva versión, la cual será lanzada el próximo 6 de septiembre.

Para este lanzamiento, la argentina será la encargada de dar su propio enfoque. Esta nueva colaboración está compuesta en inglés y en español, por lo que su objetivo es expandir aún más el mensaje de la canción. Pero, lejos de quedar ahí, se ha comunicado que el tema contará con otra versión más, la de la cantante palestino-chilena Elyanna.

Este lanzamiento tendrá lugar el viernes 20 de septiembre y promete proporcionar un enfoque muy diferente al sencillo. Sin lugar a duda, un proyecto con el que Chris Martin y el resto de sus compañeros de agrupación han dejado claro que no tienen miedo a probar nuevos estilos y registros musicales.

Actualmente, la banda británica se encuentra recorriendo el mundo con su gira musical. Así pues, tienen previsto realizar tres conciertos en el estadio Croke Park, en Dublín. Todo ello para continuar el tour el próximo 30 de octubre, fecha en la que cruzarán el charco para reencontrarse con sus fans australianos.