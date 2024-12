Tomás se confiesa (literalmente) antes de ir a ‘First Dates’: «Me he sentado con un cura»

First Dates continúa siendo el gran éxito de Cuatro en sus noches, logrando aguantar el tipo en la guerra que El Hormiguero y La Revuelta mantienen en la franja del acces prime time – la que va desde las 21:30 y hasta las 22:45 aprox.— de la televisión. Carlos Sobera y todo su equipo han conseguido volver a acercarse al 9 % de cuota de audiencia, por lo que son siempre la tercera opción por los espectadores. Buena parte de la culpa de la fidelidad de los espectadores la tienen citas como la que protagonizó Tomás, un técnico de mantenimiento que ya se ha jubilado y que casi se cae al suelo nada más entrar en el restaurante del amor. Pese este pequeño incidente, el de Jaén ha querido poner su mejor cara para intentar encontrar a su media naranja, por eso ha recurrido a la ayuda divina antes de ir.

En la primera charla con el presentador ha querido explicar que lo que busca es una mujer «entregada» y que no sea una «interesada», ya que eso reconoce que «le quitan las ganas» de seguir conociéndose. «He tenido mujeres de categoría. Pero no es lo que yo quería, porque yo quería una mujer que sea, sobre todo, cariñosa y eso es lo único que he tenido, el cariño de una persona. Estuve nueve años con ella. Llegué a casarme y todo», comentaba el soltero. A su próxima pareja le pide que no se desentienda: «Me gusta sembrar, pero también recoger. Porque si yo soy detallista para ti y yo no veo color en ti, pues se me quitan las ganas de todo».

La cita de Tomás ha sido Chari, una gaditana que se ha llevado una muy buena impresión de su acompañante nada más entrar por la puerta. «Me ha gustado mucho. Nada más verlo al entrar, dije que es el mío», reconocía en privado ante las cámaras del programa.

A medida que han ido pasando los minutos se iba notando la química, tanto que hasta Tomás se mostraba esperanzado. «Es cariñosa… Una mujer que es presentable y es lo que yo últimamente buscaba», ha dicho cuando ha podido estar lejos de la mirada de su cita.

Un soltero que ha pedido ayuda antes de ir a ‘First Dates’

Los camareros y los espectadores del programa pronto han podido ver que Tomás y Chari han conectado enseguida, tanto que han llegado a poder contarse algunas intimidades. El jubilado ha querido desvelar a su cita que ha pedido ayuda de más arriba antes de acudir al programa: «Me he sentado con un cura, le he contado que voy al programa y le he dicho: ‘Bendíceme’.

La cita ha terminado de la mejor manera

Pese a la presencia de las cámaras, la pareja ha tenido varios momentos de mucha cercanía e incluso se han dado varios besos cuando se han desatado. Momentos después han tenido que comunicar su decisión, ya que el programa siempre pregunta a los participantes si quieren tener una segunda cita fuera del restaurante, por lo que en ese momento se darán los teléfonos y podrán comenzar algo.

El soltero ha tenido claro que el programa de Cuatro ha acertado de pleno con sus peticiones: «Yo, por mi parte, sí. He sentido mariposas». Chari también se ha mostrado muy contenta y convencida a intentarlo, por lo que ambos han salido del restaurante con una nueva ilusión. Un final de lo más feliz para una cita que ha comenzado con la bendición de un cura, que parece que ha dado buenos resultados.