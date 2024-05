En pleno 2024 parece ser que encontrar a tu pareja ideal se ha convertido en una experiencia de riesgo. Por ello, numerosos solteros de nuestro país continúan participando en la gran aventura del amor que ofrece Cuatro gracias a First Dates. Un popular programa de citas a ciegas donde los comensales son emparejados con su supuesta cita ideal.

Recientemente, los espectadores de la cadena tuvieron la oportunidad de conocer a solteros como José Luis. El comensal malagueño de 65 años se presentó en el formato señalando que le apodan Maradona. «Desde el 82, cuando jugó el Mundial de España y fichó por el Barça», explicó a las cámaras.

¡Abrimos las puertas del restaurante del amor! 🚪 Quédate con nosotros y sigue #FirstDates7M en directo en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/ldAvoZlrM4 — First Dates (@firstdates_tv) May 7, 2024

«Yo también jugaba al fútbol en Marbella y como tenía el pelo como el argentino me empezaron a llamar así y aún lo hacen algunos», confesó. Asimismo, ha destacado ser todo un deportista, pues hace hace atletismo, lleva corriendo desde el año 2010 y está en un grupo «donde participamos en carreras populares, croos, trail, medios maratones y este año llevo dos maratones».

Por otro lado, y respecto a su pasado amoroso, el soltero afirmó que lleva divorciado desde hace 18 años. Desde entonces, no ha encontrado a su media naranja, pero eso no le ha impedido tener «alguna amiguita» por el camino. Eso sí, sobre lo que busca de una mujer lo tiene claro. «Una mujer deportista y, si practicara atletismo, sería genial porque podríamos salir juntos a correr», señala.

Fue entonces cuando llegó Pilar, la mujer que sería su cita. «Llevo divorciada 12 o 13 años, he conocido gente, pero no ha llegado mi media naranja», dijo la comensal en su presentación. Sin embargo, la participante no contó con la suerte que esperaba en el formato. ¿El motivo? José Luis no era el tipo de hombre que buscaba.

«No sé cómo es, pero cuando he entrado, me he quedado a cuadros», dijo la soltera. «No me ha gustado nada, ni físicamente, ni como iba vestido, ni nada», agregó. A pesar de este mal primer encuentro, los participantes pasaron a la mesa para conocerse mejor. Pero, antes de pedir su comida, Pilar le pidió a Cristina Zapata, la camarera, que le indicara donde estaba el baño.

En el reservado de First Dates la participante le dijo a la trabajadora que veía «muy de pueblo» a José Luis y que no le gustaba. Después de hablarlo con Zapata, la soltera aceptó comer el primer plato y luego decidir qué hacer. Pero, no tardó mucho en darse por vencida y sincerarse con el jubilado.

José Luis en First Dates: «Buscadme una chica top»

Pilar le explicó a José Luis que no era el tipo de hombre que buscaba en su vida y que no se estaba sintiendo cómoda en la velada. Unas palabras que el soltero aceptó y con las que estuvo de acuerdo con ella. Pero, el hecho de que el soltero también le dijese que no estaba cómodo con ella, no le agradó mucho. «Puede que no le haya gustado, pero yo creo que ha sido por rabia», comentó Pilar al equipo de First Dates.

La soltera, sin pensárselo dos veces, se marchó del local. Fue entonces cuando Zapata le preguntó al soltero si también se quería ir o continuaba cenando. José Luis, lejos de venirse abajo, se quedó y realizó una videollamada a sus amigos. Cuando le contó a su circulo cercano lo sucedido con su cita, ellos no dudaron en calificar a Pilar de «rancia».

Tras terminar su comida, José Luis se marchó del local de Cuatro. Pero, antes de dar por concluido su paso, el soltero le hizo una petición especial al equipo del programa para su próxima visita. «Buscadme una chica top», concluyó entre risas.