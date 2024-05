‘First Dates’: una soltera, impactada al saber cómo fue la «primera vez» de su cita

El restaurante de First Dates ha vuelto a abrir sus puertas una noche más. Programa tras programa, los espectadores de la cadena son testigos de como muchos solteros dejan atrás sus miedos para poder encontrar a su media naranja. Un reto televisivo que Alejandro, un soltero de 24 años, quiso vivir de primera mano.

Tal y como le explicó a Carlos Sobera, el amor no le ha tratado muy bien. Pero, sus desilusiones sentimentales le han ayudado a tener «las cosas muy claras». Ahora, y tras dos relaciones fallidas, siendo la última por una posible infidelidad, ha querido probar suerte en el programa de Cuatro.

¡Abrimos las puertas del restaurante del amor! 🚪 Quédate con nosotros y sigue #FirstDates6M en directo en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/JEK0TgRxfz — First Dates (@firstdates_tv) May 6, 2024

«Era una chica que yo estaba enamorado perdidamente de ella (…) Creo que incluso me llegó a poner los cuernos, pero es algo que nunca voy a llegar a saber», le explicó al presentador. Su cita fue Victoria, una argentina de 21 años, camarera y cantante, que acaba de llegar a España.

El primer encuentro entre los solteros no estuvo nada mal. Eso sí, el comensal no pudo evitar preguntarle a su cita el motivo de su paso por el programa. «¿Te has cansado de los hombres o de las mujeres?», le preguntó con humor. Pero, la realidad era otra completamente diferente.

La argentina le explicó que solo había tenido una relación sentimental en toda su vida, la cual fue cuando ella tenía unos 15-16 años. «Desde que llegué a España, en mi tiempo libre, busco citas en Tinder», afirmó la soltera. Poco a poco, los participantes fueron hablando de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor.

Fue entonces cuando Victoria le preguntó por su «primera vez», una palabras con las que hizo referencia a su despertar sexual. «Mi primera vez fue horrible, trambólico», le empezó explicando el joven.

«De hecho, en mitad de ello, era tan inexperto, no tenía ningún tipo de experiencia, que tuvimos que llamar por teléfono a su mejor amiga para que nos contase como hacerlo», confesó avergonzado. «Así que imagínate mi inexperiencia, por aquel entonces, que no sabía ni como funcionaba», agregó.

Pero, para su sorpresa, Victoria se sintió muy identificada con él. «Yo soy medio virgen para el que mire. Desde los 16, contá cinco años. Ya soy virgen de vuelta», le dijo con humor. De hecho, y respecto a su primera relación sexual, tampoco guarda muy buen recuerdo. «Fueron cinco minutos», dijo.

«¡Esos son unas olimpiadas para un hombre!», bromeó su cita. Posteriormente, y antes de concluir la velada, la joven le mostró sus dotes como cantante. Pero, y aunque el chico quedó encantado con su voz, las sorpresas llegaron en la decisión final de First Dates.

Victoria confesó que sí quería seguir conociendo a Alejandro en una segunda cita. Pero, el chico no opinó lo mismo debido a «la distancia». Lejos de tomárselo mal, la soltera fue clara. «No me pongo triste porque soy hermosa. Soy simpática, linda… Y ahí algunos españoles que ahora me están mirando (en televisión)», sentenció.