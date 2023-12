‘First Dates’: una soltera confiesa ver a su difunto marido en los ojos de su cita

No importa cuántos programas se emitan, los solteros de First Dates nunca dejarán de sorprendernos. Recientemente, el programa de Cuatro presentó a Miguel Ángel, un hombre divorciado que antes dedicaba la mayor parte de su tiempo al trabajo. Los años le han hecho cambiar de perspectiva, por lo que ahora es mucho más cariñoso con sus seres queridos.

Acude al programa para encontrar a su mujer ideal, a ser posible que sea alguien activa y con buen cuerpo. «Yo soy delgado», señaló. Su cita fue María José, una mujer viuda que afirma haber tenido suerte en el amor. Durante su vida ha vivido felizmente junto a su marido, pero tristemente falleció.

Mª José ve a su difunto marido en los ojos de su cita de #FirstDates13D: “Me ha dado una impresión” https://t.co/D9i3N8Oopb — First Dates (@firstdates_tv) December 13, 2023

La primera impresión ha sido bastante buena. María José quedó encantada con el hecho de que su acompañante fuera deportista, pero no le gustó tanto que no supiera bailar. Además, le dio mucha impresión que el soltero tuviera la misma mirada que su marido muerto. Asimismo, el comensal le explicó que no había ninguna mujer en su vida, pero que sí le gusta ir al cine con dos amigas. «Sin ningún tipo de derechos», le aclaró.

Pero, esta información no le gustó mucho a la soltera. Tal y como explicó, unas amigas suyas se metieron en su relación con sus últimas parejas, por lo que ya no confiaba en nadie. Posteriormente, los comensales se dirigieron al fotomatón para capturar el momento en una fotografía, situación que el soltero quiso aprovechar intentando que María José le diera un beso.

Ella, al ver sus intenciones, se negó rotundamente. Un gesto que a Miguel Ángel no le hizo mucha gracia, pues le dio la impresión de que era una mujer muy fría y seria. «Soy una mujer seria, pero tengo mis puntos», le dijo ella tras señalarle que cada cosa tenía que ir a su ritmo. Al final, los dos aceptaron tener una segunda cita fuera de First Dates.