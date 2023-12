Una soltera de ‘First Dates’, contundente con su cita: «Este hombre no le veo para muchos revolcones»

El pasado miércoles 13 de diciembre First Dates regresó a Cuatro y lo hizo de la mejor forma que sabe hacer: con nuevos solteros. El popular show presentado por Carlos Sobera se ha convertido en la apuesta favorita de la audiencia cada noche, y las cifras lo demuestran.

De esta manera, el público tuvo la oportunidad de ver citas tan peculiares como la de Ana y Antonio. La jubilada andaluza de 79 años se presentó en el restaurante señalando ser una persona muy alegre. Tras estar 18 años sin pareja, necesita encontrar a alguien con quién volver a encender la llama de la pasión.

Ana, una soltera de otro planeta busca el amor en #FirstDates13D: “Soy un bicho del más allá”https://t.co/2JO13Rxl9K — First Dates (@firstdates_tv) December 13, 2023

«Estoy esperando a una persona a ver si me da un revolcón», confesaba. Su cita fue Antonio, un soltero de 86 años que destacó su belleza. El primer encuentro entre la pareja fue bastante fructífero, y así lo dejaron claro. «Tiene pelo, está muy bien el hombre, me ha impresionado», señaló Ana. «Las andaluzas me han encantado siempre», dijo él, por su parte.

Asimismo, a lo largo de la velada ambos se fueron poniendo al día para conocer sus gustos y aficiones. Una charla donde Antonio le dijo que era una persona a la que le daba igual la edad y que solamente buscaba volver a sentir amor. «Yo soy muy cariñoso y muy toquetón de toda la vida», destacó. Pero, Ana no estaba muy convencida.

«Este hombre no le veo para muchos revolcones», confesó Ana a las cámaras del programa. Al final de la cita, y después de darlo todo en la pista de baile, la conexión entre Ana y Antonio era evidente. «Podemos llegar a un final y poder estar juntos», dijo el soltero en la decisión final de First Dates. Por su parte, la comensal también estuvo de acuerdo en seguir conociendo a su acompañante.