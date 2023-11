‘First Dates’: Una soltera deja sin palabras a Carlos Sobera tras una sorprendente e inusual petición

First Dates se ha convertido, indiscutiblemente, en una de las apuestas favoritas de los espectadores de Cuatro. Desde que aterrizó por primera vez en la cadena han sido muchos los solteros que han acudido al programa a probar suerte, algunos con mejores resultados que otros. Pero, todos dejándonos momentos imposibles de olvidar.

Recientemente, el público tuvo la oportunidad de presenciar la cita de Steven y Yanira, dos jóvenes cuya atracción se fue diluyendo con el paso de la velada. «¿Cómo te gustan físicamente, un ‘cachas’ o un armario empotrado?», le pregunto Carlos Sobera a la comensal, quien fue la primera en llegar al restaurante.

«No sé, con que se vea la cola me vale», le respondió Yanira. Unas palabras con las que dejó a Sobera estupefacto. «Es que hay muchos chicos que tienen tanta barriga que no se ven la cola ni ellos mismos. Se miran hacia abajo y no se ven. Es que hay algunos que incluso no se ven ni los pies. Hay que tener un mínimo. Entiendo que a todos nos guste comer Donuts, pero hay que moverse», agregó.

Debido a sus declaraciones el presentador le propuso algo. «Voy a pedirle a ver si se la encuentra, si es así le mandó pasar», dijo sobre su cita. «Si no que se quede», apuntó Yanira. Posteriormente, cuando Steven llegó al restaurante, Sobera le preguntó: «Cuándo miras hacia abajo, ¿qué ves?». Una pregunta que dejó al soltero bloqueado, a priori, pero que respondió sin filtros. «Tus zapatos», afirmó.

La velada fue avanzando, pero todo comenzó a complicarse cuando Steven fue a pedir su plato. «No te pidas espaguetis, porque queda supercutre. ¡No te cojas espaguetis! ¡Hazme caso!», le dijo su acompañante. «¿Qué estás haciendo comiendo espaguetis en una primera cita? ¡Eso no se hace! ¡No te pidas espaguetis!», agregó.

Una actitud un poco mandona que al joven no le sentó nada bien. «Está bien que corrija, pero tiene que dejar a la otra persona hacer. Ver cómo funciona la otra persona. Igual ha tenido malas experiencias con otras personas que, quizá, no sepan comer pasta. Yo sí sé comer pasta bien», sentenció.