‘First Dates’: una soltera carga contra su cita por su cuestionada actitud

Una noche sin un nuevo programa de First Dates no es lo mismo. Por ello, Cuatro continúa ofreciéndoles a sus espectadores el mejor contenido audiovisual de la mano de sus nuevos solteros. Un encuentro donde una de las parejas que más acaparó la atención de todos fue la formada por Nisha y Raúl.

Nisha es una soltera irlandesa de 36 años que lleva el feminismo por bandera. Lleva en España casi trece años, pues lo que era un viaje de ocio terminó convirtiéndose en uno indefinido. Su cita de la noche fue Raúl, un hombre de 36 años al que le apasiona el espectáculo. «Todo lo que sea estar en un escenario me apasiona», confesó.

Tras pasar a la mesa, ambos solteros se pusieron al día sobre sus gustos y aficiones. «Soy cabezón, persistente, atrevido», afirmó Raúl. Por su parte, Nisha le explicó que es «madre, feminista, emprendedora». Pero, esta elección de palabras no le gustó mucho a su acompañante. «Lo de feminista no me ha gustado que me lo dijera, no tengo nada en contra, pero ya ir por bandera que eres…es como cuidado», dijo a las cámaras del programa.

La velada transcurrió a las mil maravillas, pero el gran problema surgió cuando llegó el momento de pagar la cuenta. Raúl le explicó que, como ella es feminista, podrían pagar la cena a medias. Unas palabras que no le hicieron nada de gracia a la soltera. «No vayas a sentirte mal», le dijo él. «No, yo te voy a invitar», le replicaba ella.

«Raúl no entiende el feminismo y lo peor es que cree que lo entiende. Y para mí es un problemón», sentenciaba la irlandesa. «Ser feminista cuando te están pagando la cena es una forma muy cómoda de vivir, pero no tiene nada que ver con el feminismo», dijo Nisha. Lejos de quedar ahí, Raúl le explicó que, como no era padre, no hacía mucho por ser feminista.

Unas declaraciones que, sin saberlo, terminaron condenando la elección de la soltera en la decisión final de First Dates. «Es una broma muy de un hombre más mayor», dijo ella disgustada. «Como amigos íbamos bien, pero esa broma del feminismo…ahí ya no quiero ni tu amistad. No me ha gustado esa broma», sentenció.