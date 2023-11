Semana tras semana, tenemos la oportunidad de conocer a nuevos comensales que pisan el restaurante de First Dates con un objetivo claro. ¿En qué consiste? En tratar de conocer a su media naranja. Dos de los grandes protagonistas de una de las últimas entregas que hemos podido ver en Cuatro han sido Carmen y Daniel.

La primera impresión del soltero al conocer a su cita en First Dates ha sido muy buena. Tanto es así que no tardó en reconocer lo siguiente al equipo del programa de Cuatro: «Me ha encantado, tiene los ojos azules, muy bonitos y el negro le sienta muy bien», aseguró.

Una vez comenzó la cita, Carmen le hizo saber que era malagueña. Fue entonces cuando él confesó que sí que parecía serlo: «No sé por qué, pero la mayoría de malagueñas que conozco son rubias», aseguró Daniel. Acto seguido, hizo un comentario que no pasó desapercibido: «Pero tú de bote, ¿o qué?».

La magia late en el restaurante del amor ❤️ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates8N en directo en @cuatro https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/Xc1iitGvFp — First Dates (@firstdates_tv) November 8, 2023

Como no podía ser de otra manera, la comensal se sintió bastante ofendida por las palabras de su cita en First Dates. «¿Perdona? ¿No me ves que no?», aseguró la joven. Lejos de que todo quede ahí, se sinceró aún más con el equipo del programa: «Podía haberle contestado más cosas, pero me he callado. Yo soy muy educada, esas cosas no se preguntan».

La cita iba de mal en peor, hasta tal punto que la decisión final no fue una sorpresa para los espectadores de First Dates. Mientras Daniel se mostraba dispuesto a tener una segunda cita con Carmen, ella dejó claro que no quería coincidir de nuevo con él. Entre otras cuestiones, porque no había sentido esa «chispa»: «Ha sido cagada tras cagada».