El programa First Dates sigue sorprendiendo. Esta vez el protagonista ha sido un ex futbolista del Atlético de Madrid que acudió a la televisión para encontrar el amor tras «perder la ilusión por el fútbol» después de una larga y dilatada trayectoria. Se trata de Rufino Segovia, que llegó a jugar tres partidos con el primer equipo rojiblanco y que posteriormente desarrolló una gran parte de su carrera deportiva en España en clubes como Rayo Vallecano, Real Valladolid, Melilla, Toledo, Burgos y Águilas. El delantero se retiró en noviembre de 2020 tras probar suerte en el fútbol asiático.

Allí esperaba Alejandra, su compañera de velada, una bailarina natural de Perú que buscaba un chico con el que poder compartir experiencias. Cuando el soltero vio a su cita, no sintió un flechazo instantáneo: «Es una chica muy mona, pero no entra dentro de mi prototipo», confesó el madrileño al equipo del programa. Tras una breve presentación, ambos pasaron a una mesa para conocerse mejor en First Dates.

Rufino quiso saber por qué Alejandra estaba viviendo en Madrid: «Soy una bailarina reconocida en mi país, pero necesitaba aprender más. Consideré que España era una buena oportunidad, así que estoy luchando por conseguir lo que quiero». La peruana reconoce que le gustaría crear una escuela de baile en nuestro país y a Rufino le gustó que su cita fuese una mujer valiente y con objetivos claros.

No le gusta el término «mulata»

Acto seguido, el ex futbolista utilizó una expresión española que Alejandra no entendió. «Es verdad, que tenéis palabras diferentes a las nuestras», dijo. La peruana se tomó esta anécdota con humor y le lanzó una broma a su cita: «Ustedes nos colonizaron», expresó la bailarina, que reveló que le interesa mucho la historia. «Me encanta aprender porque, si uno no sabe de donde viene, no sabe a dónde va», explicó la soltera. Rufino se quedó muy sorprendido al saber que su cita tenía 38 años, ya que pensaba que tendría unos ocho años menos. «Es que los negros tenemos una ventaja en la piel», bromeó Alejandra. Sin embargo, Rufino discrepó con esto, puesto que consideró que la peruana no es «negra», sino «mulata». fue último término no gustó mucho a la peruana, que corrigió al madrileño: «No se dice mulata, porque hace referencia a la mula».

«No es una palabra bonita para afrodescendientes, porque tiene una connotación de mula, de maltrato, de esclavitud… No voy a cambiar la forma coloquial de hablar de la gente, pero siempre es bueno que la gente lo conozca», explicó Alejandra en First Dates. Rufino preguntó qué término podría sustituir a «mulata», a lo que la peruana le contesto que «negra» o «afrolatina» son palabras que suenan mejor.

Alejandra fue conquistando a Rufino pese a que en un primer momento no le entrara demasiado por el ojo: «Lo que más me gusta de Alejandra es la energía que transmite. Me hace estar todo el rato contento». Y ella también estaba a gusto: «Me da buena energía, me parece una persona que vale la pena conocer». Cuando llegaron a la decisión final, ambos decidieron darse una segunda oportunidad.