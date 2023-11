‘First Dates’: dos solteros protagonizan una tensa cita tras lanzarse todo tipo de reproches

Una noche más First Dates regresó al prime time de Cuatro para presentarles a los espectadores de la cadena los nuevos solteros que se han sumado a la aventura del amor. Un encuentro donde pudimos ser testigos de citas tan catastróficas como la protagonizada por Emilio y Paula.

El soltero valenciano de 20 años llegó al restaurante con las ideas muy claras. «Promueve unos valores que creo que son los que quiero que tengan mis hijos», dijo sobre su pasión por el baloncesto. Nunca ha tenido pareja, por lo que se animó a pasar por el programa de Carlos Sobera para probar suerte.

La magia late en el restaurante del amor ❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates13N en directo en @cuatro 🔴https://t.co/x6IbzaH1tz 📺 pic.twitter.com/zBNLm7OQQh — First Dates (@firstdates_tv) November 13, 2023

Su cita fue Paula, una valenciana de 19 años que se definía como «una princesa Disney basta». El primer encuentro entre ambos fue de lo más fructífero, pues la atracción física fue evidente. «Me ha gustado la forma de vestir y el cuerpo, aunque no lo he visto bien, pero creo que tiene tableta», dijo la joven.

Una vez en la mesa, los solteros se pusieron a hablar de sus gustos y aficiones. Emilio confesó ser un apasionado del baloncesto, algo que a Paula le aburrió demasiado. «Todo el rato baloncesto, baloncesto, baloncesto…sé que te gusta (…) No me está importando nada el baloncesto. Por favor cállate la boca, eres muy guapo, pero cállate la boca», declaró la soltera.

Sobre sus planes de futuro, Paula admitió que no le importaría dejar de lado sus sueños por un hombre. «Que el venga de trabajar, me de dos besos y esté con los chiquillos, con eso ya soy feliz», declaraba. «Es un poco simple. Quiere que la mantengan y no buscarse la vida por sus propios medios», señaló Emilio disgustado.

Los motivos sexuales de una soltera de #FirstDates13N para dar calabazas a su cita: “He pensado que la tenías pequeña y todo” https://t.co/mrMqotrlqv 👈 — First Dates (@firstdates_tv) November 13, 2023

La velada fue avanzando y Paula le preguntó por temas más íntimos. El joven, por su parte, prefirió mostrarse más cauto a la hora de hablar de sexo. «Tiene pinta de liarse bien, de lo de ahí abajo no lo sé, pero yo creo que en la cama me aburriría», señaló ella. «Tienes pinta de que solo pones a cuatro patas», le soltó. Unas palabras que no le hicieron gracia a Emilio.

«Que no lo exprese en una primera cita, no quiere decir que no sepa más posturas», se defendió. La tensión entre la pareja iba en aumento y el desagrado que sentían por el otro era bastante palpable. «Pensaba haber si va a ser gay (…) Pienso que la tienes hasta pequeña», declaraba Paula.

«Venía a buscar el amor y que te importe más el tamaño de mi pene…Solo hablabas de sexo», señaló el soltero en la decisión final de First Dates. Como era de esperarse, el «no» rotundo a una segunda cita no tardó en llegar. «No quiero segunda cita porque es una persona simple y que no tiene aspiraciones en la vida», sentenció el joven.