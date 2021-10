Una noche más, ‘First Dates’ volvió a sorprender a los espectadores. El programa de Cuatro regresó con una nueva entrega, en la que el comensal que más dio que hablar fue Roberto, un joven que sorprendió a los seguidores del programa al confesar su manía a la hora de dormir.

«Para dormir tengo una manía bien cochina», expresó nada más llegar al programa. «La tengo desde que era un bebé, siempre me toco la bolsita… ¡Es que me da sueño!», confesó el comensal ante las cámaras del programa.

«Me gusta la ropa de marca, vestir bien, que me halaguen y que todo el mundo me mire y me digan que guapo soy», añadió antes de conocer a su cita. Roberto cenó con Mingyar, un joven venezolano que desde hace unos años reside en España.

«Tenía una relación que vino a España y me dijo que me viniera también, pero al año rompimos. El fallo fue que incluimos a una tercera persona, fue una relación poliamorosa, y ahí me di cuenta de que era más tradicional y no me sentía cómodo. Lo volvería a intentar si los tres nos conociéramos a la vez», explicó el comensal.

Durante la cita, ambos encajaron, sin embargo, Mingyar le confesó que: «Hay algo que quiero contarte, tengo una página de contenido erótico, no es algo de lo que me sienta orgulloso, pero creo que hay que decirlo. Una confesión tras la cual, Roberto aseguró que para él no era ningún problema.

Finalmente, el influencer venezolano sí que quiso tener una segunda cita con el cubano porque «me he quedado con ganas de conocerle más». Roberto, por su parte, también quiso volver a quedar con él fuera de cámaras: «Me ha transmitido muy buena energía», aseguró antes de abandonar el restaurante de ‘First Dates’.