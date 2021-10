Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las protagonistas de la noche fue Paula, una madrileña que demostró que tenía los gustos bastante claros.

«Siempre me han dicho que era un poco dramática, rara, histriónica y muy exagerada. Ahora lo soy menos así que, aunque me lo llamen, no me importa nada porque lo veo como algo normal», comentaba en su presentación. Respecto a su pasado amoroso, la joven le explicó a Sobera que «nunca he tenido ninguna relación larga, pero sí he estado con dos chicos. Con chicas jamás he salido porque no se ha dado, pero soy bisexual».

Tras conocer a su cita de la noche, Jaume, la comensal confesó el porqué le gustaba tanto su acompañante. «Se le da un aire a Ibai Llanos y es genial porque me encanta como persona en general, le admiro. Como chico me parece ideal porque tiene un sentido del humor muy gracioso y me parece guapo», añadió la madrileña.

Durante la cita, Jaume le confesó su pasión por la lectura ‘Manga’. «Madre mía… ¡full otaku!», dijo Paula al conocer la afición del chico. En dicho momento, volvió a salir a la palestra una de las grandes polémicas que circulan sobre si los otakus (personas aficionadas al anime, manga o dorama) se duchan o no.

«Soy otaku, pero me he duchado», quiso apuntar el catalán para desmentir ciertos mitos sobre las supuestas costumbres de higiene de los otaku. «Hoy por lo menos… ¿no?», le respondió Paula entre risas. «Hacía un año que no… pero sí», bromeó Jaume. Declaraciones con las que intentaron romper los falsos mitos que se han creado con el paso del tiempo.