Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron Linnet y Carlos, quienes dejaron claro desde el primer momento la conexión entre ambos.

Sin embargo, un inesperado acontecimiento casi provoca que la cita no se llevase a término. Todo sucedió cuando, tras romper el hielo en la barra, ambos comensales se desplazaron a la mesa para cenar. Pero, un grito de Linnet encendió las alarmas de todos los presentes, que rápidamente se giraron hacia ella para ver si estaba bien.

¿Sirve un tropezón de medalla como método para romper el hielo en una primera cita? 🤔 ¡Lo descubrimos esta noche en @firstdates_tv! ❤ #FirstDates22O pic.twitter.com/GDuOnyRBy7 — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) October 22, 2021

Al parecer, el culpable de todo fue un tacón demasiado alto que hizo que la madrileña perdiera el equilibrio. No cayó al suelo, por fortuna, pero eso no evitó que todos los presentes en el restaurante se llevaran un buen susto. «¡Ay, alguien se ha matado!, exclamaba Carlos Sobera. Y es que, el presentador y Lydia Torrent estaban completamente preocupados.

Para ayudarla, Sobera le sujetó la copa que la comensal estaba sosteniendo. Una pequeña ayuda que hizo que la joven pudiese sujetarse en la barra del bar para mantener el equilibrio sin hacerse daño. Al respecto, Linnet se sintió muy avergonzada con la situación y no hizo más que explicarse y defenderse por lo ocurrido.

«Yo me levanté y el pie me hizo una mala jugada, pero yo sé caminar con tacón», declaraba la joven. Unas palabras que despertaron la risa de todos. Sin lugar a duda, una situación nunca antes vista en ‘First Dates’ y que no será olvidada, especialmente por el susto que se llevaron los miembros del equipo del programa.