First Dates continúa buscando el amor para los comensales que se atreven a ir al restaurante más famoso de la televisión. Pese a que el equipo del programa hace todo lo posible por encontrar a las parejas perfectas, con Marina y Sebastián no pudieron conseguirlo.

La alicantina aterrizó en el programa explicando que no hasta ahora ha tenido mucha suerte en sus relaciones, motivo por el que ha querido recurrir a la ayuda del programa. Al entrar por la puerta contaba que su prototipo ideal es «un hombre deportista, y sobre todo, divertido», por lo que parecía que el los expertos tenían bastantes datos para acertar.

La cena la ha tenido con un venezolano de 31 años con el que tenía en común su profesión -él también se dedica al sector de la economía- pero lo cierto es que esa era la única coincidencia. Una vez se presentó, quedó claro que la cita tenía muy mal futuro.

El soltero ha dejado claro que lo suyo es el «manga, al anime y los videojuegos». Algo que no coincidía con ese chico activo y deportista que buscaba Marina: «Tiene cara de buena persona, pero es muy mayor para mí y muy bajito».

La conversación entre ellos ha dejado claro que estaban muy lejos de ser pareja, especialmente por las sensaciones que ella estaba teniendo. «Yo soy una persona cachonda, me gusta el sentido del humor, y divertida. Y él no es nada así. Le falta chispa. Le faltan ganas de vivir, que no tiene muchas», ha dicho a cámara.

Pese a que le ha gustado su forma de ser, lo cierto es que le ha parecido demasiado blando, algo que le ha terminado de descartar para una segunda cita. «Es muy buenazo y a mí tan buenazos no me van. Por eso no tendría una segunda cita. No he sentido ese feeling», decía la comensal de First Dates. «Igual es lo que me convendría, pero no», ha rematado.

El programa de citas de Carlos Sobera salta a Telecinco

El formato es un éxito en Cuatro, pero dentro de unos días cambiará, por un día, a Telecinco el próximo 14 de febrero. Un movimiento jamás sucedido en la historia del formato, pero que se realizará de forma ocasional en la cadena principal.

Ha sido el grupo de comunicación el encargado de anunciar esta gran noticia para los fans del espacio de citas. En un vídeo publicado en las redes sociales de Mediaset, Carlos Sobera ha confirmado que el programa saltará por un día a Telecinco.

Aunque no ha hablado de horario, todo apunta a que se emitirá antes de La isla de las tentaciones 7. Una apuesta de lo más acertada debido a que son dos formatos televisivos que destacan no solo por su gran audiencia generada, sino por compartir también target.

Desde que comenzó su andadura por la parrilla televisiva española, First Dates no ha dejado de darle alegrías a Cuatro, y las cifras de audiencia lo reflejan. Así pues, no solo es la opción favorita del canal secundario, también ha batido todo tipo de récords este mes de enero. Pues, ha arrasado la temporada con un 10,5% y casi 1,5 millones de espectadores el pasado día 15.