La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia. El pasado miércoles 11 de junio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 614 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Manuel ha dado el importantísimo paso de confesar a Simona su descubrimiento, y es que Toño y Norberta no están casados. La cocinera está visiblemente afectada por la situación, hasta tal punto que no duda en confesar esta información a Candela. Leocadia da un toque de atención a Ángela por el abrazo que dio a Curro. Es más, logra que el Marqués de Luján hable con su objetivo.

Entre otras cuestiones, para que trate de mantener las distancias con la señorita. Lisandro se niega en rotundo a contar cómo pretende agradecer a Adriano lo que hizo con él. A pesar de todo, el marido de Catalina trata de evitarle a toda costa. Emilia y Rómulo reconocen ante Ricardo y Pía que están juntos, mientras que Manuel y Toño se han quedado verdaderamente sorprendidos al recibir una carta de lo más misteriosa. Pía ha dado el paso de colarse en el despacho con la firme intención de recuperar la pulsera que compraron en la joyería Llop. La doncella y Lope no tardan en hacer un impactante descubrimiento. Samuel tiene claro que Petra no fue quien mandó la carta que le delató, pero opta por no dar más explicaciones. María Fernández tiene un tenso enfrentamiento con Samuel, por lo que éste acaba haciéndole una inesperada y sorprendente revelación. ¡Se ha quedado sin palabras!

¿Qué sucede en el capítulo 615 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 12 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo el verdadero culpable de la excomunión de Samuel no es, ni de lejos, la persona que María Fernández pensaba. La doncella pide al sacerdote que cuente toda la verdad al resto de compañeros del servicio.

Lope, Curro y Pía continúan con su plan para tratar de saber toda la verdad sobre la misteriosa joya que contenía el veneno. Así pues, los tres se ven obligados a tomar una drástica decisión, como es la de probar el químico para comprobar si, en efecto, se trata de cianuro. Lisandro insiste en obsequiar a Adriano tras haberle salvado la vida.

Así pues, Catalina y su marido se quedan verdaderamente descolocados al descubrir cuál es el «regalo» que el Duque de Carvajal y Cifuentes ha preparado para ellos. Leocadia se ha hartado de las cada vez más frecuentes muestras de afinidad entre Ángela y Curro. Hasta tal punto que se ve obligada a tomar una demoledora decisión que dejará destrozada a la joven. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.