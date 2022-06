El pasado martes 21 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates. De esta manera tan concreta, conocimos a nuevos comensales que llegaron al restaurante más famoso de la televisión con ganas de conocer a su media naranja. Dos de los protagonistas de la noche fueron María y Michel.

La primera en llegar al local de Cuatro fue María. La mujer de 51 años afirmó que le encantaba pasárselo bien y, en cuanto al amor, sentía que “imponía a los hombres”. Por lo tanto, no podía avanzar como quería en sus relaciones. Por lo tanto, dejó claro que quería un hombre con cabeza y que no fuera para nada controlador.

Poco después llegó Michel. Nada más conocer a su cita, quiso pedirse un café con hielo. María no pudo evitar reírse ante esta ocurrencia: “Por la noche no se toma café con hielo”. A pesar de que hizo el comentario a modo de broma, al de Bilbao no le sentó muy bien su reacción. Por lo tanto, la cita no empezó con buen pie.

Se pincha la insulina durante su cena en ‘First Dates’: “La gente que es diabética no tiene que esconderse” 🤔 #FirstDates21J https://t.co/XQT5rkM8Jq — First Dates (@firstdates_tv) June 22, 2022

Antes de que la cena comenzase, María decidió sacar todas sus medicinas. Lejos de que todo quede ahí, hizo saber a su cita que iba a ponerse allí mismo la insulina. Ella fue muy contundente: “La gente que es diabética no tiene que esconderse”. Él no tardó en confesar que era sanitario pero, aun así, tuvo claro que no le gustó que se pinchara en la mesa.

“Me ha parecido un poco fuerte, no es el lugar”, expresó. Al ver su reacción, María quiso bromear con el vasco preguntándole la edad. Él le dijo que acababa de cumplir 50, mientras que ella le mintió: “Yo tengo 60”, cuando en realidad tenía 51 años.

El de Bilbao se quedó en shock, y solo alcanzó a decir lo siguiente: “Estás muy bien”. Ella al final se sinceró y él dejó claro que sabía que se trataba de una broma. Tras las cámaras, fue honesto: “En el cuerpo no, pero en la cara sí parece más mayor”. En cuanto a la decisión final, aunque María estaba encantada con Michel, parece que a él no ha sentido lo suficiente para tener una segunda cita con ella.