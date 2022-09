‘First Dates’: Luis sorprende al confirmar que quiere un hombre “entre 40 y la muerte”

El pasado martes 20 de septiembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de First Dates. Así pues, pudimos conocer a nuevos comensales que llegaban al restaurante más famoso de la televisión con ganas de conocer a su media naranja. Uno de los que más llamó la atención fue, sin lugar a dudas, Ángel.

Desde un primer instante, aseguró que han sido muchas las mujeres que han estado en su vida, por lo que se define como “camaleónica”. Aunque nació hombre, siente que tiene muchas cosas de mujer por lo que ha decidido comenzar un proceso de transición. A pesar de todo, tiene clara una cosa: no se va a cambiar su órgano genital.

Y todo por un motivo concreto: “Más vale bicho conocido que bicho por conocer”. En cuanto al amor, Ángel quiere dar con un hombre pero, sobre todo, una persona que tenga mucho respeto. Luis fue su cita para esa noche. Se trata de un diseñador de moda cuyo sueño es convertirse en “estúpidamente rico”. Al ver a Ángel, Luis sintió una decepción al “no ser lo que esperaba”, pero quiso conocerle.

Luis, de ‘First Dates’, busca hombre “de entre 40 y la muerte” con un tamaño de pene determinado 😯 #FirstDates20S https://t.co/W34cKnPbQF — First Dates (@firstdates_tv) September 21, 2022

Cuando comenzó la cena, decidieron sacar a la luz cuestiones de su vida para ver si encontraban algo en común. Entre otras cuestiones, Luis quiso saber si a Ángel le gustaban las chicas, y éste aseguró que, en su época heterosexual, estuvo con varias chicas. Luis lo ha visto bien ya que, aunque él se considera homosexual, asegura que “un coño, de vez en cuando, me como”.

A pesar de que no había surgido la chispa por el momento, Luis y Ángel trataron diversos temas íntimos. Mientras a uno le encantaban los chicos “muy heteros”, su cita reconoció que “me gustan maduritos, de 40 hasta la muerte”. Luis, además, quiso confesar a su cita que no discrimina los penes grandes.

“Estuve con uno que eso era un caballo, al día siguiente no podía ni andar”, afirmó. Después de un gran número de confesiones íntimas, llegó el momento de la decisión final en First Dates. Los dos tuvieron claro que, aunque se lo han pasado genial en la cita, no han sentido nada de feeling. Por lo tanto, no tendrían una segunda cita amorosa.