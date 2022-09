‘First Dates’: Magda, en shock al saber cuál fue la primera experiencia sexual de su cita

El pasado lunes 19 de septiembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de First Dates. De esta manera, pudimos conocer a nuevos comensales que acudían al restaurante más famoso de la televisión con ganas de encontrar a su nueva naranja. Una de las que más sorprendió fue Magda.

Todo comenzó cuando se definió como una persona muy sensual y sexy que adora cantar. Carlos Sobera no tardó en fijarse en su gran estado físico, por lo que ella reconoció que en el confinamiento comenzó a entrenar con una conocida youtuber. Respecto al amor, Magda reconoce que “ya me tocó la lotería y ahora no me toca ni el reintegro”.

A pesar de todo, se considera una mujer realmente afortunada ya que cuenta con “dos hijas maravillosas”. Su cita para esa noche fue Felipe, un hombre que va a la moda y al que le encanta gustar. Al ver a Magda se ha quedado sorprendido, pero ella lo tuvo claro desde un principio: “No me gusta. No es viejo, pero parece antiguo a pesar de ir muy moderno”.

Madga, de ‘First Dates’, no da crédito ante la historia de la primera experiencia sexual de su cita: “Tierra, trágame” 😱 #FirstDates19S https://t.co/JY9dx4GQwN — First Dates (@firstdates_tv) September 20, 2022

Felipe quiso preguntar a su cita qué ha pensado al verle, y ella no dudó en mentirle ya que le dijo que la primera impresión había sido buena. Al equipo de First Dates, mientras tanto, Magda reconoció que le había espantado el color lila que su cita llevaba en el pelo: “Así se me quedó a mí cuando me equivoqué con el champú”.

El comensal confesó a Magda que, en el pasado, fue feriante a lo que ella fue honesta: “Se te nota”. Él le hizo saber que no había entendido ese comentario por lo que ella, al ser consciente de la incomodidad de la situación, quiso cambiar de tema. Por lo tanto, quiso saber más detalles sobre el negocio de hostelería que éste regenta.

Una moto y una bici, la edad de avestruz y un soltero sexualmente innovador 😯 Las nuevas parejas de #FirstDates19S ya han confirmado sus reservas. ¡Nos vemos en una hora! ❤️ pic.twitter.com/aXE2LpLqfD — First Dates (@firstdates_tv) September 19, 2022

Algo que tampoco le ha gustado: “Libras lunes y martes, el amor de mi vida”, espetó. A pesar de los comentarios que hacía, Felipe estaba encantado con Magda pero sabía que no era algo recíproco. En lo único en que los dos solteros parecían estar de acuerdo era que se consideraban personas muy intensas.

Ocasión que Felipe aprovechó para confesar que había estado 20 años casado, confesando que “mi mujer y yo nos desvirgamos juntos”. Acto seguido, Felipe contó una anécdota que dejó en shock a Magdalena: “Yo notaba que algo le pasaba y decía ‘¿Qué le pasa? Porque no hay mujer frígida y sí hombre inexperto’ y ya me dijo que su tío le decía que a las mujeres desvirgadas se las notaba al andar”. ¡Todo iba de mal en peor!

Tras varios comentarios más de Felipe que dejaron a Magda aún más horrorizada, llegó el momento de la decisión final en First Dates. Él llegó con la sensación de que había llamado la atención de la comensal, pero nada más lejos de la realidad. Felipe se quedó en shock tras las calabazas de su cita.