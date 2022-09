‘First Dates’ | Lidia Torrent, en shock con la religión de una comensal: “Soy omnista”

Ha llegado el mes de septiembre y, con ello, la nueva temporada televisiva en las cadenas españolas. La vuelta a la rutina trae consigo el estreno de temporada de uno de los programas más icónicos de Cuatro, First Dates. El programa de citas de Carlos Sobera sorprendió a sus espectadores la pasada noche al presentar Miriam y a Jesús, una de las parejas de la velada.

Presentándose como una mujer “productora, compositora y pianista”, Miriam llegó al programa con el objetivo de encontrar al amor de su vida. “Soy omnista”, le comentó a Lidia Torrent respecto a sus creencias religiosas. Unas palabras que descolocaron por completo a la co-presentadora, especialmente, con el significado de ellas.

Lidia Torrent alucina con la religión de una soltera de ‘First Dates’: “Soy omnista” 🤯 #FirstDates5S https://t.co/uryuETOZKS — First Dates (@firstdates_tv) September 6, 2022

Una persona omnista es aquella que cree en una mezcla de todas las religiones. “Lo importante no sería la mano que apunta la luna sino la luna”, comentó Miriam. Respecto al amor, la comensal confesó que siente atracción hacía los dos géneros, pero se decanta por los hombres. “Los hombres me parecen adorables y me gustaría ser la persona que endulce el corazón de un hombre”, dijo.

Su cita de la noche fue Jesús, un joven de 22 años que asegura tener muchos tocs y resultar un poco extraño para los demás. La primera toma de contacto entre ambos fue muy buena, pues físicamente los comensales quedaron muy satisfechos con la elección del equipo de First Dates. “Mi sueño húmedo es vivir para llegar a descubrir una alternativa a la carne, que sepa igual que la carne y tenga las misma proteínas que la carne. Dejar de hacer sufrir a los animales sería como un sueño evolutivo”, le comentó Miriam.

Una reflexión que sorprendió a Jesús. “He trabajado siete años de matarife, lo veo muy bien y tengo siete mascotas, pero lo veo como algo muy difícil”, le respondió el comensal. Al final, y a pesar de sus discrepancias, ambos comensales han querido seguir conociéndose. Por lo que, en la decisión final, apostaron por un segundo encuentro juntos. De hecho, hasta se intercambiaron su usuario en Instagram.