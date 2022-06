‘First Dates’ | Jahir: «Busco un hombre peludo porque tengo hirsutofilia»

First Dates, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión más seguidos, día tras día, en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 29 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega en la que Jahir se convirtió en uno de los grandes protagonistas.

El comensal entró al restaurante más famoso de la televisión, y lo hizo mostrándose de lo más sincero desde el primer momento. Tanto es así que hizo esta confesión al presentador de First Dates: “Estoy en una relación abierta y busco a una persona que lo acepte”. El colombiano confesó, además, que su pareja no tenía ni idea de que se había presentado al programa.

Por si fuera poco, hizo saber al equipo que quería que su cita para esa noche fuera muy peludo. ¿El motivo? “Tengo hirsutofilia, atracción por el vello corporal”, confesó. Carlos Sobera no tardó en bromear con Matías Roure, preguntándole si normalmente se depilaba o no. Aunque el barman estaba fuera de las peticiones del comensal, éste dejó claro que “se pueden hacer excepciones”.

Matías Roure respondió lo siguiente: “¡Este es un listo…!” La cita para Jahir era Gerardo que, nada más entrar al restaurante, hizo esta confesión: “Desde pequeño mi sueño fue pertenecer a la realeza, porque considero que ellos son parte de la historia y marcaron algo en ella”. Una vez en el restaurante, la temperatura comenzó a aumentar por momentos.

Sobre todo cuando el paraguayo hizo saber a su cita que le daba mucho morbo participar en First Dates al no tener ni la más remota idea de lo que se podía encontrar. El colombiano, por su parte, fue más allá: “Lo que realmente me da morbo es un cuarto oscuro. Soy muy fan de eso y de conocer a gente en las saunas gays”.

Para el postre, los dos acudieron a la parte más privada del restaurante. Jahir confesó a su cita lo mucho que le gustaba el pelo en los hombres: “Me encanta que tengan los vellos oscuros y negros”. A pesar de darse un beso, en la decisión final Gerardo reconoció que no quería tener una segunda cita con Jahir. Y todo porque, al saber que éste tenía pareja, no estaba dispuesto a ser “el segundo plato de nadie”.