El pasado lunes 14 de noviembre First Dates regresó a la parrilla televisiva española y lo hizo de la mano de nuevos comensales que se han sumado al reto del amor. Un encuentro donde pudimos conocer a parejas como la formada por Juan y Mercedes, dos divorciados en busca de un nuevo amor.

Juan, barcelonés de 58 años, confesó que el humor es una parte fundamental de su vida. «Me identifico con Fernando Esteso, Andrés Pajares o José Mota porque me gusta mucho cómo lo hacen», señaló. Y es que, si pudiera volver el tiempo atrás, el soltero sabría perfectamente a qué querría orientar su vida.

Un soltero con flemón y un ‘vendecoches’🦷 Todo listo para comenzar una semana más en el restaurante del amor. ¡Nos vemos en una hora en #FirstDates14N! ❤️ pic.twitter.com/ITjdGMieKM — First Dates (@firstdates_tv) November 14, 2022

«Me habría gustado ser humorista, pero nunca he tenido la oportunidad», señaló. Su cita de la noche fue Mercedes, una mujer de 60 años originaria de Barcelona que se define como una persona muy tímida y con un carácter complicado. «Tiene un físico que es mi tipo: alto, fuerte… de la clase de hombre que a mí me gusta y me va, porque como yo soy tan pequeña, necesito a alguien que me dé altura», explicó.

En cuanto a su pasado amoroso se refiere, Mercedes le explicó a Juan que no había tenido demasiada suerte. «He tenido tres parejas, y los tres me han dejado por chicas de 30 años», declaró. «Mi exmarido me dejó el día que cumplí los 40, aunque ya sospechaba algo de antes, pero lo hizo el día de mi cumpleaños para que no se me olvidara», recordaba.

Y es que, la infidelidad de su marido es algo que la marcó para siempre, aspecto que le explicó al soltero de First Dates. «Se fue con una empleada suya que tenía, por aquel entonces, 30 años. Me dejó sola y él era el único hombre con el que había estado, desde los 17 a los 40 años. Estaba muy enamorada de él y me sentí traicionada, dolida y rota», afirmó.

Al concluir la velada, en la decisión final, Juan explicó que no le gustaría tener una segunda cita con Mercedes. «No quiere una vida de pareja al uso», señaló. Unas declaraciones con las que la barcelonesa estuvo de acuerdo, por lo que apostaron por mantener simplemente una amistad.