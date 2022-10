‘First Dates’ | Lorena sorprende a su cita con una curiosa e inesperada promesa

Cuatro emite cada noche una nueva entrega de First Dates. Una entrega en la una noche más, acudieron comensales al restaurante más famoso de la televisión en busca del amor. Daniel y Lorena fueron dos de los comensales que más dieron que hablar en las redes sociales.

Daniel aseguró a Carlos Sobera, presentador de First Dates, que no había tenido demasiada suerte en el amor. No obstante, tenía ganas de volver a enamorarse, aunque dejó muy claro que no quería tener más hijos porque en estos momentos “la vida no está para tener más hijos”.

Por su parte, Lorena se presentó como una mujer muy extrovertida que suele caer muy bien a todo el mundo. La comensal explicó que tiene dos hijos y que no se cierra la puerta a un tercero, aunque en estos momentos prefiere no tener más.

Lorena hace una promesa a su cita en ‘First Dates’: “Aunque sean 10 minutillos” 🕰️ #FirstDates24O https://t.co/XrD4njC5hB — First Dates (@firstdates_tv) October 25, 2022

Daniel quiso saber si Lorena tenía a sus hijos todos los días y ella le explicó que sí, además le reconoció que a pesar de estar buscando el amor, tenía muy poco tiempo para dedicarle a nadie. No obstante, él sintió que no le había gustado y le estaba dando una excusa.

Siguiendo con el tema de la búsqueda del amor, Lorena le dejó claro que ella no tenía tiempo ni siquiera para hacer «la dieta del cucurucho» y que se conformaba con sus cinco minutos libres al día con el Satisfyer. “¿Estás comparando a un hombre con un satisfacer?”, le dijo Daniel muy sorprendido.

Finalmente, aunque creía que le iba a dar calabazas, Daniel se la jugó y le dijo que sí quería tener una segunda cita con ella. Y ella, le prometió encontrar algo de tiempo y concedérsela, una decisión que el joven no se esperaba.