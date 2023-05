‘First Dates’: el curioso motivo por el que Joy decidió aprender español

El pasado lunes 8 de mayo First Dates regresó a Cuatro para ofrecer a los espectadores un nuevo programa del popular show de citas. Un encuentro donde uno de los comensales que se ganó la atención de todos fue Joy, un joven coreano que se ha mudado a España.

Kyungseok Ju, para nosotros, Joy, se dedica al fútbol profesional. Vino a nuestro país para competir, pero terminó quedándose una temporada. Sin embargo, la diferencia cultural es más que obvia, al igual que el idioma, por lo que el comensal se propuso aprender español viendo la televisión. De hecho, fue la serie Élite la que lo motivó a aprender. “Sobre todo por Ester Expósito”, confiesa.

Joy, el soltero coreano de #FirstDates8M que aprendió español para conocer a Ester Expósito: “Viendo la serie ‘Elite’”https://t.co/WLplhoKF1f — First Dates (@firstdates_tv) May 8, 2023

Su cita de la noche fue Sheyla, una joven que ha señalado ser bisexual y una apasionada de la cultura asiática. Ha estado diez meses viviendo en Corea y, aunque su última relación con un coreano no terminó bien, tiene pensado regresar al país. All llegar al restaurante de First Dates y ver a Joy, la soltera no ha podido evitar ilusionarse. “Lo que pedí, me lo han traído”, dijo.

Durante la velada, los comensales se han ido conociendo poco a poco. Una primera toma de contacto donde descubrieron que comparten muchas cosas en común. Pero, Sheyla no pudo evitar preguntarle al soltero sobre su posible futura suegra y lo que opinaría de tener una nuera extranjera. Ante ello, Joy ha sido claro y le ha confesado que a lo mejor le costaba un poco al principio.

Asimismo, el comensal ha querido saber qué opinaba de Matías, el popular barman del restaurante. El trabajador es conocido por despertar suspiros entre los solteros que acuden al programa, pero lo que no se esperaba era la respuesta de Sheyla. “Objetivamente es guapo, pero a mí no me atrae”, señaló.

Al final de la cena, y tras haber escuchado a Sheyla hablar en coreano, Joy lo tuvo claro. El joven estaba más que encantado con la soltera, por lo que no dudó en decir sí a una segunda cita con la española. Una opinión que coincidió con la de la comensal. De hecho, nada más terminar han declarado que se iban directo a “tomar un café después de cenar como en Corea”.