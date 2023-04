‘First Dates’: una comensal estalla contra su cita por “excesivo secretismo”

Una noche más, First Dates regresó con una nueva entrega, que volvió a sorprender a los espectadores con los comensales, que acudieron al restaurante del programa de Cuatro en busca del amor. Dos de los comensales que más llamaron la atención fueron Yenifer y Adrián.

Yenifer fue la primera en llegar al restaurante. A sus 34 años, la colombiana afincada en Málaga llegó con las cosas muy claras, asegurando que «cuando me enamoro soy leal, amorosa, cursi, detallistas, entregada…», tras explicar que había tenido un total de tres relaciones sentimentales.

Por su parte, Adrián tiene 43 años y nació en Rumanía, sin embargo reside en Almería desde hace tiempo. El comensal, que se definió como una persona bastante tímida, tuvo una primera impresión muy buena de Yenifer. «La veo guapa, elegante», explicó.

Yenifer, indignada con el amigo de Drácula en #FirstDates25A: “Me has mentido”https://t.co/qsj3ZPCFwg — First Dates (@firstdates_tv) April 25, 2023

La cita de Yenifer y Adrián comenzó sobre ruedas, aunque él al principio no concreto de que país era, tan solo dijo que vivía en Almería. El soltero le explicó que nunca había salido de Europa y ella le confesó que le encantaría visitar Rumania. «Yo soy vampiro, soy de Rumanía», declaraba, tras lo cual la comensal se quedaba sin palabras.

«¿En serio? Me has mentido te dije tú de donde eres y me dijiste de Almería», le decía Yenifer. Él se defendía diciendo que vive allí. «No hablo ni de mi pasado, ni de dónde vengo porque evito prejuicios», aseguraba, mientras que la comensal no entendía el motivo de tanto misterio.

«A mi me encantan las personas transparentes como yo y él tiene muchos misterios», declaraba la comensal ante las cámaras del programa, antes de enfrentarse a la decisión final. Mientras que Adrián si quería tener otra cita con ella, Yenifer tenía clara su decisión. «No me permitió llegar más allá para conocernos», concluía antes de abandonar sola el restaurante.