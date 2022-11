‘First Dates’: la comentada confusión de una soltera sobre la profesión de su cita

Como cada día, Cuatro emitió un nuevo programa de First Dates en el que nuevos solteros buscaban probar suerte en el amor. Dicen que la gente se entiende hablando, pero hablar también puede llevar a malentendidos como le ha pasado a esta pareja de comensales.

El chico que acudía al restaurante fue José de 35 años. De joven fue modelo e incluso fue nombrado Míster Albacete en 2006. En el amor busca no ser “el otro”, ya que le ha ocurrido en varias ocasiones y se ha vuelto desconfiado. Ha contado que antes era muy sociable y que salía con muchas mujeres, pero que poco le queda ya de esa etapa. Como hobbies le gustan las motos, salir por la sierra y viajar.

Su cita fue Elizabeth, de 37 años. Es de Ecuador y vive en Alicante, donde tiene familia. Ha bromeado sobre que mucha gente se piensa que lleva peluca, pero ha zanjado la duda en televisión contando que su pelo es natural. “Hay días que hasta una hora me suelo tardar en dominarlo, es rebelde, es rebelde”, contaba la soltera.

Elizabeth no se queda con la duda en ‘First Dates’: “¿Eras stripper?” 🤔 #FirstDates14N https://t.co/I4YjJHEZcw — First Dates (@firstdates_tv) November 15, 2022

Cuando se han conocido, ambos han tenido una buena impresión del otro. El manchego ha dicho sobre Elizabeth que le parecía “una mujer muy llamativa” y la ecuatoriana por su parte ha confesado que le gustaba el físico de su cita: “sus hombros, su espalda…”. Al inicio de la cita la mujer le ha contado a José que tenía un hijo de 16 años, pero a él no ha parecido importarle.

El divertido malentendido ocurría cuando la música sonó en el restaurante de First Dates y la pareja se levantó a bailar. Ella dijo que le encantaba bailar y él ha confesado que, aunque a él no se le daba bien, le pagaban por hacerlo cuando era joven. La de Ecuador ha llegado a la conclusión de que era stripper a pesar de que no le había quedado muy claro, cosa que le ha dejado muy parada poniendo en peligro su segunda cita.

Al fin, cuando ha llegado el momento de la decisión final, Elizabeth se ha quitado la duda y le ha preguntado directamente que si había sido stripper. A José le ha hecho mucha gracia la pregunta, pero ha asegurado que él bailaba en discotecas “sin enseñar nada”. Finalmente, todo ha quedado en una divertida anécdota y ambos han aceptado volver a verse en una segunda cita.