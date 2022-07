‘First Dates’ | Una comensal sorprende con su talento sexual: «Tengo manos mágicas»

El pasado martes 5 de julio, First Dates abrió sus puertas nuevamente para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Un encuentro al que acudieron varios participantes, como cada noche, pero donde una de las parejas protagonistas fueron la formada por Mireia y Daniel.

El primero en llegar al restaurante de Cuatro fue Daniel, un joven de Barcelona que buscaba una chica alegre que le ayudará a romper su timidez. De hecho, tal y como explicó el comensal, es tal su vergüenza que no puede encontrar pareja ni en plataformas de citas como Tinder. Eso sí, el joven también reconoció que trabaja mucho, por lo que su tiempo para el amor es limitado.

Un tatuaje oculto, un look urbanístico y un caballo 😯 Las nuevas parejas de #FirstDates5J ya han confirmado su reserva. ¡Nos vemos en una hora! ❤️ pic.twitter.com/8M5szl4Lwg — First Dates (@firstdates_tv) July 5, 2022

Su cita de la noche fue Mireia, una joven, también de Barcelona, que explicó que había sufrido ansiedad y depresión. Al ver a Daniel, la comensal se percató de que era un chico tímido, pero que con confianza se iba soltando. Respecto al amor, señaló que su última relación había sido muy tóxica, por lo que buscaba alguien con el que pueda confiar de verdad.

«Tengo una Hello Kitty tatuada en el culo, con un chándal de Tommy Hilfiger y una ballesta en la mano», le dijo a Daniel sobre sus tatuajes. Y es que, la joven le confesó que tenía un montón y muchos de ellos sus padres los desconocían. Posteriormente, la cita tomó otro rumbo y los comensales jugaron al Rasca del amor.

En dicho encuentro, una de las preguntas que salieron a la palestra fue que con cuanta frecuencia le gustaría tener relaciones sexuales. Una cuestión a la que Mireia respondió diciendo todo lo que se pueda. Pero, la respuesta de Daniel le hizo sospechar que era virgen. Para romper el hielo, la joven le comentó que era muy buena con las manos y le confesó su talento sexual. «tengo manos mágicas», le dijo.

Al final de la velada, ambos comensales estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en una segunda cita. Eso sí, Mireia le comentó a Daniel que accedía a ello con la condición de que espabilara y que asumiera más la iniciativa porque si no la cosa no iba a funcionar entre ellos. Palabras con las que dieron por concluido su paso por First Dates.