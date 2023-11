‘First Dates’: una comensal sorprende a su cita al preguntar por sus morbos sexuales

El equipo de First Dates continúa presentando a numerosos solteros que acuden a su restaurante en busca de su media naranja. Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Luis, un jubilado de 67 años, a y Nieves, una funcionaria del Estado de 60 años.

«Me gusta llevar mi ropa planchada, me gusta llevar perfume bueno. Estuve casado 43 años más el noviazgo. Me separé y no volví a estar con nadie más. Yo quisiera encontrar una relación con quien acabar mi vida», explicaba el comensal durante su encuentro con Carlos Sobera, el presentador del programa.

Nieves no quiere bailar pegado con su cita: “El Sarandonga se baila suelto”#FirstDates1N https://t.co/cOsm8aPdMy — First Dates (@firstdates_tv) November 1, 2023

«Soy muy maniática, sobre todo del orden y la limpieza. Me encanta viajar en autocaravana, me he recorrido casi toda Europa y parte de África», explicó Nieves en su presentación. El primer encuentro de la pareja fue un poco frío, por lo que First Dates tuvo que intervenir para darle un poquito de juego a la cita.

De esta manera, los solteros tuvieron que responder a preguntas un poco íntimas. «¿Qué es lo que más te da morbo?», leía en la primera cuestión. «Lo que más morbo me da, por ejemplo, es ir a tirar el plato, que soy tirador olímpico», señaló Luis. Una respuesta que dejó a Nieves sin palabras, tanto, que acabó explotando de la risa.

«Se refiere al sexo», le explicó la funcionaria entre risas. «¡Qué tonterías! Yo no lo había pillado por ahí. Me he liado un poquito, yo pensaba que esa pregunta iba relacionada con lo que a mí me gustaba», declaró el soltero. Pero, por mucho que explicase su punto, Nieves no podía parar de reír. Sin lugar a duda, la mejor manera que tuvieron para romper el hielo.