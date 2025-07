La víctima del ex marido de Oltra recurre el archivo del caso: «Se ocultó y luego se quiso desactivar»

La defensa de la joven que siendo menor fue abusada por el entonces marido de Mónica Oltra ha presentado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia contra el nuevo archivo de la causa del denominado caso Oltra por parte del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia. La defensa de la joven sostiene que: «Primero se ocultó el delito, luego se quiso desactivar», en referencia a los hechos que originaron la apertura del procedimiento. Y advierte, en torno a la decisión de archivo de la causa por parte del titular de Instrucción 15 de Valencia: «Supone un claro apartamiento de lo resuelto por la superioridad, con quiebra del principio de jerarquía en el ejercicio de la función jurisdiccional». la defensa de Teresa T. pide a la Audiencia que deje sin efecto la resolución recurrida, «ordenando la apertura del juicio oral», contra la citada Mónica Oltra y el resto de los investigados.

El caso Oltra es el que se refiere al procedimiento judicial abierto en su día en el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, para conocer si cargos y/o personal de la consellería que dirigía la la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano de Ximo Puig y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, supuestamente ocultaron las denuncias de la menor de los abusos de que era víctima por parte del entonces marido de la propia Oltra. El caso arrojaba un balance de 15 investigados. Entre ellos, Mónica Oltra.

La Audiencia Provincial de Valencia ordenó el inicio de procedimiento abreviado tras recurrirse un primer archivo de la causa por parte del juzgado. Ahora, las acusaciones han tenido que volver a recurrir en apelación un segundo sobreseimiento provisional del mismo magistrado. Entre las acusaciones que han presentado recurso se encuentra, como adelantó OKDIARIO, la de la defensa de propia víctima.

La defensa de Teresa T. sostiene en su escrito de apelación, al que ha tenido acceso OKDIARIO, que el dictado del instructor está «en franca contradicción» con lo que ya fue «resuelto» por el Tribunal superior, «que en vía de apelación revocó el anterior auto de sobreseimiento». La parte recurrente manifiesta que la decisión del juez de instrucción: «Supone un claro apartamiento de lo resuelto por la superioridad, con quiebra en el ejercicio de jerarquía en el ejercicio de la función jurisdiccional».

Y recuerda que tras la primera decisión de la Audiencia Provincial de Valencia, «firme por irrecurrible», no se practicaron más diligencias. Y que al día siguiente se dictó auto «en el que se acordaba la transformación del procedimiento por imperativo legal».

Plantea también la defensa de la víctima que «al margen de que si el instructor considera que los hechos no son constitutivos de delito lo coherente hubiera sido acordar el sobreseimiento libre, no el provisional (…) lo cierto es que, efectivamente, no han sido modificados, pero su interpretación es cuestión bien distinta: para el instructor meras conjeturas y sospechas. Para esta parte: indicios que apuntan todos en una misma dirección y permiten una inferencia lógica: primero se ocultó el delito y cuando salió a la luz se quiso desactivar».

En referencia a varios de los investigados, la defensa de Teresa T. sostiene que «tuvieron conocimiento de los abusos; ninguno preguntó nada a la niña, ninguno denunció».

Finalmente, la parte recurrente recuerda que en el auto de archivo provisional se hace alusión a la falta de aportación de indicios en el testimonio de la joven. frente a lo que argumenta que en las fechas de los hechos, Teresa T. era «una niña de 14 años y todos los acontecimientos se produjeron a sus espaldas, sin su conocimiento ni intervención».

Agrega que si el fondo del asunto es, precisamente, «el intento de ocultación de los abusos y de deslegitimación de su testimonio, ¿qué podría haber aclarado ni aportado?, ¿podría saber por qué no se informó a la Fiscalía de Menores?, ¿por qué la psicóloga de la Conselleria no preguntó nada sobre los abusos?, ¿por qué se tramitó una información reservada?, ¿por qué se retuvo el informe dos años y apareció al día siguiente del juicio?».