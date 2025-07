Rosa Rodríguez de ‘Pasapalabra’, ¿en ‘Tu cara me suena’?: «Tiene que estar en la nueva edición»

La nueva edición de Tu cara me suena continúa conquistando a los espectadores de Antena 3. El popular programa de talentos aterrizó en la cadena, hace unas semanas, y lo hizo de la mano de su nueva tanda de celebridades. Una lista de participantes donde figura el nombre de artistas como Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó y Mikel Herzog Jr, entre otros. Pero, han sido precisamente estos los que han acudido a Pasapalabra en calidad de invitados. Un programa diferente donde han tenido que dejar de lado su amistad para enfrentarse por equipos. Y es que, los artistas han tenido que darlo todo para poder conseguir la mayor cantidad de tiempo posible para Rosa Rodríguez y Manu Pascual.

Pero, entre prueba y prueba, los espectadores han sido testigos de un momento completamente inesperado. ¿Qué ha sucedido? Pues, en la prueba de La Pista Musical, Rosa Rodríguez ha sorprendido a todos con su gran talento. Y es que, como los seguidores del formato saben muy bien, la participante no es muy diestra en este reto del programa. Pues, se le siguen resistiendo muchas canciones. Sin embargo, Roberto Leal ya les avisó a ella y a Manu Pascual de que era muy probable que acertaran a la primera. Al fin y al cabo, el tema a escuchar era uno de los más sonados e icónicos de Adele.

El presentador de Pasapalabra no se equivocaba. Rosa Rodríguez fue la primera en pulsar el pulsador y comenzó a tararear la canción. De esta manera, la concursante se animó a cantar algunos versos del sencillo. Un gesto con el que dejó a todos estupefactos. «¡Te quiero escuchar cantar porque Rosa tiene que estar en la nueva edición de Tu cara me suena!», exclamó Roberto Leal con humor.

Al final, como se pudo comprobar, la concursante logró adivinar la canción. Someone like you de Adele fue su respuesta y logró sumar segundos a su marcador. Una victoria digna de celebrar, pues la Pista Musical siempre ha sido una de las pruebas más difíciles para la gallega. «Bonita esta canción», opinó el presentador del formato. «Es bonita y triste», agregó.

Un comentario con el que Ana Guerra se mostró completamente de acuerdo. «Mucho, muy triste», comentó la canaria. «Mira que queremos a Adele, pero esta canción son de entrañas», agregó Leal. Pues, Adele es una cantante que logra conquistar a todos con sus versos, tanto si son alegres como si son tristes.

La relación de Rosa Rodríguez y Manu Pascual

En Pasapalabra Rosa Rodríguez y Manu Pascual son adversarios, pero lo cierto es que ambos concursantes tienen una muy buena relación. «Es un encanto», comentó la participante para la web de Antena 3. «Fue un guía estupendo, me hizo sentir supercómoda, me enseñó todo esto, estuvo muy pendiente de mí y estoy feliz de compartir esta experiencia con él», confiesa.

«Es genial, es de estos concursantes que te empujan a tener que mejorar. Sabes que él tiene un nivel altísimo y va a por el bote, así que te empuja a estar a esa altura, pero de una buena manera. Hay una rivalidad muy sana», dejó claro.