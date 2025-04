Participar en Pasapalabra no es fácil. Los concursantes que logran superar las pruebas de selección suelen tener una gran rutina de estudio para poder hacer frente a las pruebas que se llevan a cabo en el programa. Una situación que viven día a día Manu Pascual y Rosa Rodríguez. Por ello, no es de extrañar que los espectadores del programa admiren cada vez más la tenacidad y la inteligencia de ambos participantes, pues han sorprendido a todos, día a día, con sus destrezas. Pero, cuando los seguidores del programa creían que lo habían visto todo, la coruñesa ha llegado para demostrar que no es el caso. Y es que, durante la última emisión, Rosa protagonizo uno de los momentos «más épicos» del formato. Una expresión que utilizó el propio Roberto Leal.

Hace unos días, la audiencia pudo ver cómo el programa puso en marcha una nueva ronda de La Pista. Cuando llegó el turno de Rosa Rodríguez, la joven sorprendió al adivinar la canción propuesta a la primera. Un hecho que rara vez ha sucedido en el show televisivo y que tuvo como protagonista un tema de Juanes. Pero, esta situación no se produjo durante el último programa. Pues, tal y como se pudo ver, David Otero y Judit Mascó, los invitados, no lograron reconocer Rata de dos patas, icónico sencillo de Paquita la del Barrio. Ante ello, Roberto Leal y los presentes comentaron que este último single era el «antecesor de la canción de Shakira». Unas palabras con las que hicieron referencia al tema que la colombiana le dedicó a su ex pareja y padre de sus hijos: Gerard Piqué.

Pero, lejos de dar por concluido el momento ahí, Rosa Rodríguez pidió la palabra para poder contar algo. Y es que, la participante quiso contar un sueño que tenía pendiente, pero que sabe que ya no podrá cumplirse. ¿De qué se trataba? «Yo soñaba con que esta canción me cayera», confesó entre risas. Una confesión que dejó a todos sorprendidos.

«¿En serio?», le preguntó el presentador de Pasapalabra. «O sea, esta sí que te la sabías, ¿no?», quiso saber el comunicador. Unas palabras con las que hizo referencia a las pocas canciones que la concursante ha logrado adivinar en esta prueba del concurso. Ante ello, la participante no pudo evitar reírse de la situación.

«Esto saldrá abriendo el informativo de Antena 3», comentó Leal con humor. «No me la sabía, soñaba con que me cayera», dijo ella para concluir el tema. Un divertido momento con el que Rosa Rodríguez volvió a dejar a todos sin palabras, de una buena manera.

Rosa Rodríguez y Manu Pascual desvelan cuánto tiempo estudian para ‘Pasapalabra’

Ser concursante de Pasapalabra requiere mucho tiempo y dedicación. Por ello, durante una de sus emisiones, los concursantes revelaron el tiempo que le dedican al estudio. «Unas cuatro o cinco horas diarias», la coruñesa. «Depende del día, pero sí, como ella, el mismo tiempo, más o menos», respondió Manu, por su parte.

Leal es muy consciente del nivel que se requiere para poder participar en el programa de Antena 3. Por ello, y como persona que es testigo casi todos los días de ello, se sinceró. «Mucha gente quiere participar en Pasapalabra, pero para hacerlo, pero para tener vuestro nivel hay que estar a tope estudiando, por eso yo no soy concursante y lo presento», comentó con humor.