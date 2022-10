‘First Dates’ | una comensal, sobre la cena en el programa: «Esto huele a chino»

Como cada semana, First Dates regresó al prime time de Cuatro de la mano de los nuevos comensales que se han sumado a la aventura del amor. Un encuentro donde pudimos conocer a una de las mayores fans de las croquetas, y tiktoker en su día a día, Indara.

La comensal se presentó en el programa explicando que nunca había tenido pareja, por lo que no sabe si es porque no la soportan o no sabe buscar bien. Eso sí, lo que tiene muy claro es que lo mejor para evitar un mal de amores es una croqueta de bacalao al pil pil. “Todo lo que me pasa lo subo a TikTok y se hace viral, soy una desgraciada y me pasa de todo», señaló.

Su cita de la noche fue Alejandro, un joven originario de Málaga, al igual que Indara. Entre sus pasiones, el aprendiz de barbería comentó que se pasa todo el día «escuchando música y haciendo música”. Y es que, no hay nada que le guste más que cantar, la música y salir de fiesta.

El primer encuentro entre ambos ha ido bastante bien, pues a Indara le ha gustado lo risueño que era su cita. Una vez en la mesa, y hablando de relaciones sentimentales pasadas, Alejandro le ha explicado que él si ha tenido una relación de tres años. Un momento en el que la inseguridad ha surgido en Indara, quien ha tenido miedo de que la ex fuera una pinchaúvas.

Asimismo, y antes de tomar una decisión precipitada, Indara ha querido saber si a su cita también le gustaban las croquetas. Y es que, en caso de obtener una respuesta negativa el futuro entre ellos era muy poco probable. Pero, lo que seguro que el comensal no vio venir fue el comentario que hizo cuando llegó a su mesa la comida. “Esto huele a chino”, exclamó Indara. “Esta chica es 10 de 10 en locura”, dijo el malagueño encantado con la joven.