‘First Dates’: una comensal, en shock por la fuerte conexión sexual con su cita

El pasado miércoles 18 de enero una nueva tanda de solteros acudió al restaurante de First Dates en busca de su media naranja. En este nuevo episodio, una comensal entre se asustó y se sorprendió con los gustos sexuales de su cita.

La primera en llegar al restaurante fue Desireé, de 40 años. Aunque ahora no ejerce de ello, en un pasado fue conductora de autobús: “Ser conductora de autobuses tiene su morbo porque te ven ahí y, bueno, muchos intentan ligar contigo. Te vienen, te hablan”, explicaba la comensal. Es feminista y vegana y en cuanto a sus gustos dice que “me gusta mucho el metal y soy de izquierdas. Roja como mi pelo”. Sobre su pareja ideal ha contado que sería “alguien que tenga unos valores parecidos a los míos, que coincidamos en la forma de pensar y si estéticamente le gusta los tatuajes, bien”.

Su cita ha sido Cristian, un madrileño de 36 años. “Soy una persona muy abierta en todo en el amor. Me gusta experimentar con mi pareja, si la tuviera y, sobre todo, no me gusta privarme de nada. La vida son dos días y hay que vivirlas”, contaba el comensal en su presentación. Ambos se han gustado físicamente y se han cumplido las expectativas de la chica: “Es muy de mi rollo, los tatuajes, las dilataciones…”.

Ya en la mesa han empezado a conocerse y el madrileño le ha contado a su cita que era tatuador y escritor. De hecho, ya tiene tres libros publicados. Esto a Desireé le ha gustado mucho, ya que también le gusta escribir y cree que eso dice mucho de su cita porque “sabe plasmar sus sentimientos en un papel”.

Más adelante se han sentido la suficientemente cómodos como para hablar de temas más íntimos y el chico ha contado que en el terreno de lo sexual es dominante. “Me gustan juegos más duros tipo columpios o roles. En el tema sexual no me corto”, confesaba a su cita. La soltera al principio se ha asustado un poco, pero se ha mostrado dispuesta a probarlo por él. “Él tiene prácticas más duras. Igual yo no he llegado a practicar nunca eso, pero tampoco sé, porque como no he practicado no sé si me gusta”, ha explicado la antigua conductora de autobús.

Por último, les han conducido al reservado donde han comenzado a jugar al juego de las bolas del amor de First Dates. Al principio han empezado de manera lenta con un beso en el cuello de Cristian a Desireé, pero más tarde se han dado un beso de tornillo y un beso apasionado. Ambos han creído que ha habido “tongo”, aunque se han animado a seguir conociéndose y tener una segunda cita.