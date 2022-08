‘First Dates’ | Un comensal reconoce que el crossfit le cambió la vida: «Pesaba 110 kilos»

El restaurante del amor del programa de Cuatro, First Dates, trae a todo tipo de solteros a cenar. En muchas ocasiones, las personas se muestran disgustadas con la elección de pareja que ha hecho el show, ya sea por el físico o por la personalidad. Y a veces, aunque es muy poco común, los participantes del programa se muestran sorprendidos por lo bien que ha funcionado el proceso de selección de su acompañante.

Este ha sido el caso de Toni, un joven, que en cuanto ha visto su pareja para esa noche se ha quedado impresionado, no ha podido dejar de pensar en todo momento que era demasiado guapa para ella. Esto lo ha reconocido para las cámaras del programa de Carlos Sobera y a su propia cita, la cual se ha sentido algo incómoda de escuchar esas palabras por parte de su cita.

También ha contado la experiencia que ha tenido con el Crossfit, el cual ha sido el causante de que encauzara su vida y dejase de pesar 110 kilos. Una transformación brutal de la que sin duda estará orgullosísimo.

También le ha comentado a Mar, su acompañante, que es un friki confeso tanto de Marvel como de los videojuegos. Algo que en realidad no le interesaba realmente a Mar, y que le ha echado un poco para atrás.

Algo que tampoco le ha gustado a la joven, es el hecho de que a su edad esté estudiando para realizar la selectividad, o que nunca haya convivido con una pareja. Esto ha ido mermando cada vez más el interés de la joven en Toni, el cual estaba claramente nervioso.

Finalmente ha llegado el momento de tomar la decisión, y a pesar de que Toni diese el sí a una segunda cita, Mar no ha titubeado un instante para decir frente a las cámaras de First Dates que por su parte no querría ver más a Toni.