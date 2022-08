‘First Dates’: una comensal se enfada y deja plantada a su cita

El programa de Cuatro, First Dates, invita en muchas ocasiones a que se den situaciones bastante incómodas, y una de ellas es que te den plantón. Este hecho es sin duda uno de los más desagradables, y se produce bastantes más veces de las que nos gustaría.

Este fue el caso de la cita que organizó el programa comandado por Carlos Sobera entre Luis y Carmen. El primero en llegar fue Luis, el cual empezó contándole al vasco que «Soy muy divertido, la verdad. Luego me dicen que si soy un poco payasete y tal, pero luego caigo en gracia a la gente».

También repasó un poco su trayectoria en el amor, reconociendo que «Me superan las mujeres. Yo me porto bien con ellas y, cuando mejor estoy, conocen a otra persona y se enamoran. Me ha pasado en casi todas mis relaciones. Vamos a probar esta vez sí va mejor».

Cuando menos te lo esperas el flechazo te sorprende 💘 ¿Quieres tener una cita en #FirstDates? Envíanos un #WhatsApp al 626168943 o entran en el siguiente enlace… ¡y déjate sorprender por el amor! 🥰 👉❤️ https://t.co/CF2SrF17M5 ❤️👈 pic.twitter.com/kmEqYUguY8 — First Dates (@firstdates_tv) June 3, 2022

Tras esperar un rato llegó al restaurante del amor Carmen, la cual se había definido a sí misma como “independiente y libre, pero muy fiel también. Lo entrego todo». El momento incomodo llegó cuando la cacereña vio el físico del que sería su acompañante esa noche, y es que, desde un primer momento no le entró por los ojos.

«¡Sois unos canallas! No es mi prototipo para nada. Buscaba alguien como Matías, por ejemplo» dijo la mujer con un tono bastante despectivo y ofensivo hacia Luis. Tras intentar hacer que entrara en razón siguió con la misma cantinela y añadió antes de irse que «¿Para esto me habéis hecho venir? No quiero ser desagradable, pero no voy a cenar con él. No es mi tipo. Lo siento mucho».

Tras esto, abandonó el plató de First Dates y dejo a Luis con muy mal cuerpo, este no pudo evitar hacer unas declaraciones acerca de la falta de educación que había tenido su pareja con él esa noche.